Fifa ziet toch af van plan om WK in Qatar in 2022 uit te breiden naar 48 landen

Na een uitgebreid onderzoek is de Fifa tot de conclusie gekomen dat gezien de omstandigheden de tijd ontbreekt om de plannen ten uitvoer te brengen.

De uitbreiding van 32 naar 48 deelnemers zou hebben betekend dat er in 2022 zes WK-wedstrijden per dag plaatsvinden. Dat is nodig om het WK binnen 28 dagen af te werken, wat weer een wens is van deelnemende landen die hun eigen, nationale voetbalcompetities tijdens het wereldkampioenschap stil moeten leggen. Daartoe zouden twee extra stadions gebouwd moeten worden in een land nabij organisator Qatar; de Golfstaat zelf is al druk bezig om acht stadions voor het WK te bouwen.

Qatar ligt om politieke redenen overhoop met buurlanden Saoedi-Arabië, Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten en heeft alle diplomatieke banden met die landen doorgesneden. Logistiek wordt het dan lastig om samen een WK te organiseren. In theorie bleven dan de neutrale landen Koeweit en Oman over (het straatarme Jemen verkeert in oorlog). Maar die landen zouden in zeer korte tijd enorme investeringen moeten doen. Bovendien wil Qatar het WK voor zichzelf houden.

Desondanks hield de wereldvoetbalbond tot voor kort vol dat het WK in 2022 48 landen moet omvatten. ‘Ik denk dat het belangrijk is voor de hele regio dat het WK van 2022 een succes wordt’, verdedigde Fifa-voorzitter Gianni Infantino in maart nog de voorgenomen uitbreiding. ‘Het is belangrijk voor een regio die helaas vaker negatief dan positief in het nieuws komt.’

Een uitbreiding van 32 naar 48 landen zou de Fifa naar schatting een miljard euro aan extra verdiensten opleveren. Het vierjaarlijkse wereldkampioenschap is veruit de belangrijkste inkomstenbron voor de wereldvoetbalorganisatie. Fifa-voorzitter Infantino zou op 5 juni de plannen toelichten, maar heeft nu zelf geconcludeerd dat het in Qatar over drie jaar nog niet haalbaar is. Aan het WK in 2026, in Mexico, Canada en de Verenigde Staten, doen wel 48 landen mee.