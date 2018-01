Fifa-voorzitter Infantino lijkt serieus werk te maken van transparantie binnen voetbalbond: 'We proberen te leren van onze fouten'

Tevreden

We breiden het WK uit naar 48 landen, om ook Nederland weer op het toernooi te krijgen grapte Fifa-voorzitter Gianni Infantino

De KNVB is tevreden met Infantino, al ging de baan dan niet naar Van Praag, die zich destijds even opwierp als mogelijke opvolger van Blatter. Secretaris-generaal van de KNVB Gijs de Jong prijst de Zwitser in de wandelgangen om zijn vermogen tot luisteren. Van Praag spreekt over de gewoonte van Infantino, toen die nog bij de Uefa werkte, om in kleinere comités open te discussiëren. Dat gebeurt nu dus ook bij de wereldbond.



Infantino countert behendig na vragen over het WK in Rusland, waarboven een schaduw hangt vanwege politieke en sportieve (doping)schandalen in het land van Poetin. 'Het WK is in 2010 toegewezen aan Rusland. Ik ben sinds 2016 voorzitter. Onze taak is het beste WK uit de geschiedenis te organiseren.' Op vragen over het aftreden van minister Vitali Moetko, de bij tal van misstanden betrokken sporttycoon van Rusland, reageert hij bedaard: 'Ik heb kennisgenomen van zijn vertrek. Hij heeft ook veel goede dingen gedaan.' En tal van Russische voetballers zijn buiten de landsgrenzen gecontroleerd op doping, terwijl geeneen is betrapt.