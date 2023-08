Fifa schorst Spaanse bondsvoorzitter voor drie maanden na ongevraagde kus op de mond van speler

Luis Rubiales is voorlopig geschorst als voorzitter van de Spaanse voetbalbond FDEF. Beeld AP

Rubiales is voor zeker negentig dagen uitgesloten van activiteiten op nationaal en internationaal niveau en mag geen contact met Hermoso zoeken. Fifa doet dit om de ‘fundamentele rechten’ van de voetballer te beschermen. De verwachting was dat Rubiales vrijdag zelf zou opstoppen, maar hij ging vol in de verdediging in beschuldigde Hermoso van leugens. De Spaanse voetbalbond RFEF schaarde zich zaterdag nog vierkant achter hem.

Hermoso werd zes dagen geleden wereldkampioen en de op-een-na beste speler van het WK. Toch gaat de aandacht sindsdien vrijwel uitsluitend naar de kus die Rubiales ongevraagd op haar mond plantte bij de uitreiking van de wereldbeker. De actie is tot in de hoogste regionen van de Spaanse politiek veroordeeld, de Fifa startte een onderzoek en 81 Spaanse vrouwelijke voetballers weigeren voor Spanje te spelen zolang hij op zijn post zit.

De Spaanse bond zei zaterdag in een verklaring bereid te zijn juridische stappen tegen Hermoso te nemen, ter verdediging van de voorzitter. Hoe die stappen eruit zouden zien, maakte de RFEF niet duidelijk. Rubiales was al voor de Spaanse Hoge Sportraad gedaagd: die overheidsorganisatie wil hem helemaal uit zijn functie laten zetten.

Optillen

Het eerste ‘bewijs’ van de bond tegen Hermoso was weinig overtuigend: op vier foto’s die de bond zaterdag aanleverde, valt te zien hoe Hermoso, vlak voor de kus, Rubiales omhelst. De voeten van de voorzitter raken de grond niet, wat er volgens de bond op duidt dat Hermoso sterk genoeg is om Rubiales op te tillen.

Hoe dit wederzijdse instemming voor de kus aantoont, maakt de RFEF niet duidelijk. Hermoso stelt dat ze de voorzitter nooit heeft proberen op te tillen. De bond stelt verder meermaals contact te hebben gezocht met Hermoso, maar ze zou de telefoon niet hebben opgenomen.

Daags na de finale en de ongewenste kus bood Rubiales in een video halfslachtig zijn excuses aan (‘er zit niets anders op’). Vrijdag zou hij volgens Spaanse media bij een noodvergadering van de Spaanse voetbalbond vertrek aankondigen, maar in plaats daarvan zei hij dat de kus ‘spontaan, wederzijds en euforisch’ was. Hij sprak van ‘karaktermoord’.

Oproep tot vertrek

Rubiales krijgt dan steun van de bond, steeds meer prominenten keren zich tegen hem. Meerdere leden van de Spaanse demissionaire regering steunen Hermoso: zo sprak minister Irene Montero van Gelijkheid van ‘een vorm van aanranding’. FC Barcelona, Hermoso’s werkgever, en Sevilla FC willen dat de voorzitter vertrekt. Spelersvakbond FIFPRO eiste dat Fifa Rubiales schorst. De wereldvoetbalbond heeft daar dus gehoor aan gegeven.

Tientallen demonstranten verzamelden zich vrijdag bij het hoofdkantoor van de RFEF in Madrid om Rubiales een rode kaart te tonen en om zijn aftreden te vragen. Ook mannelijke voetballers steunen Hermoso: spits Borja Iglesias (twee interlands) zei te weigeren nog voor het nationale team uit te komen zolang Rubiales voorzitter is. En Iker Casillas, doelman en aanvoerder van de Spaanse ploeg die tussen 2008 en 2012 tweemaal Europees kampioen en eenmaal wereldkampioen werd, zei vrijdagmiddag op het sociale medium X dat Rubiales zich moet schamen.

Bij de woede op de voorzitter speelt mee dat de kus niet het enige incident was na de WK-finale. Zo greep hij op het ereterras opzichtig naar zijn kruis en legde hij op het veld voetballer Athenea del Castillo over zijn schouder. Volgens de Spaanse krant El País zei Rubiales in een spoedvergadering na de kus dat ‘vals feminisme een grote misstand is in dit land’.