Fifa schorst Ibrahim Kargbo voor het leven wegens matchfixing

KNVB: voor het eerst matchfixing in eredivisie bewezen

De KNVB bevestigde in 2015 dat er in 2009 matchfixing heeft plaatsgevonden in de eredivisie. De integriteitseenheid van de voetbalbond heeft daar na een jaar onderzoek voldoende bewijs voor gevonden. De wedstrijd Utrecht - Willem II (1-0) van 9 augustus 2009 is volgens de KNVB met zekerheid gefixt. Ook manipulatie van de benefietwedstrijd van Willem II tegen het nationale elftal van Sierra Leone acht de bond waarschijnlijk.

De toneelstukjes van Willem II tegen Ajax en Feyenoord

Spelers van Willem II hebben in het seizoen 2009/2010 wedstrijden verkocht, bleek begin 2015 uit onderzoek van de Volkskrant. Willem II-middenvelder Ibrahim Kargbo speelde de hoofdrol in het bedrog. Voor de KNVB was het aanleiding om aangifte te doen en opheldering te vragen aan getuigen of betrokkenen. Na een jaar kwam er vandaag dan duidelijkheid over ten minste één wedstrijd, die tussen FC Utrecht en Willem II. Onze verslaggevers schreven in 2015 een reconstructie, lees deze hieronder terug.

‘Geld aangenomen? Nee, nooit’

Ibrahim Kargbo is de centrale figuur in het bedrog van Willem II. Hij had contact met de matchfixers en moest teamgenoten ‘ompraten’. Zijn verhaal uit 2015.

Goksyndicaat fixte duels Willem II

Voor het eerst bleek dat Nederlandse competitiewedstrijden zijn gemanipuleerd. Matchfixers uit Azië betaalden een ton per duel, in ruil voor een ruime nederlaag. De KNVB deed aangifte.