Fifa opent aanval op komst Super League: wie deelneemt, wordt geschorst

FIFA-voorzitter Gianni Infantino en KNVB-voorzitter Michael van Praag tijdens een persbijeenkomst voorafgaand aan de FIFA Executive Football Summit. Beeld ANP

Terwijl geruchten en ook gesprekken over de Super League, een min of meer gesloten competitie voor absolute topclubs als Real Madrid, Barcelona en Juventus, nu en dan opdoemen in de pers, vond de Fifa het donderdag nodig bij voorbaat een harde veroordeling uit te spreken. De verklaring is ondertekend door de zes aangesloten confederaties, waaronder de Uefa uit Europa.

‘Zo’n gesloten competitie als de ‘Super League’ wordt niet erkend door de Fifa. Clubs of spelers in zo’n competitie worden uitgesloten van elke door de Fifa of een van de aangesloten confederaties georganiseerde competitie.’ De Fifa wijst op de oude structuur van de toernooien, waaraan clubs meedoen op grond van hun prestaties. De Fifa heeft zijn WK voor clubs, de confederaties hun eigen toernooien op het continent.

Michael van Praag, die in april afscheid neemt als bestuurslid van de Uefa, is het eens met de verklaring. Hij ziet de dreiging. ‘De verhalen over afsplitsing sluimeren nog steeds. In 2016 is de scheuring afgewend, toen de Uefa tegen zijn zin akkoord is gegaan met de uitbreiding naar vier vaste startbewijzen in de Champions League voor de grootste vier landen.’

Spanje, Engeland, Duitsland en Italië mogen vier clubs afvaardigen, zonder kwalificaties te spelen. Ze stelden die eis, omdat ze verzekerd willen zijn van inkomsten en benadrukken dat genoemde landen het meest bijdragen aan de immense prijzenpot van ruim 3 miljard euro.

Van Praag: ‘Maar er suddert nog steeds iets. Voormalig voorzitter Bartomeu heeft onlangs bij zijn afscheid van Barcelona gezegd dat de Catalaanse club zich heeft gecommitteerd aan die nieuwe competitie. Eerder toonden vooral Real Madrid en Juventus zich voorstander. Ik schat dat de wens bij Juventus niet meer zo hevig aanwezig is, nu voorzitter Agnelli is benoemd tot preses van de European Club Association ECA.’

Van Praag vindt het ook niet het moment om over afscheiding te praten: ‘De voortdurende roep om een Super League zorgt voor onrust in bijvoorbeeld Spanje, waar andere clubs hun ongenoegen uitspreken over Real Madrid en Barcelona. Ik kan me niet herinneren dat de Fifa eerder zo’n eensgezind statement afgaf. Laten we zeker in deze tijd ophouden met dergelijke plannen en proberen de huidige competities te verbeteren. Wat moet Real met nog meer geld? Dat gaat uiteindelijk allemaal naar de voetballers.’