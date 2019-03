Fifa houdt vast aan WK in Qatar met 48 landen

In Doha (Qatar) wordt gewerkt aan het Ras Abu Aboud stadion. Beeld AP

Qatar is volgens een Fifa-onderzoek te klein om een WK voor 48 landen te huisvesten. Er zijn acht stadions in aanbouw voor 64 wedstrijden die in 28 dagen moeten worden afgewerkt. Die termijn is afgesproken met de Europese voetbalbonden, omdat de nationale competities moeten worden stilgelegd vanwege het WK. Het toernooi wordt van 21 november tot 18 december afgewerkt om de ergste hitte in de woestijnstaat te ontlopen.

Om 16 extra landen te laten meedoen (voor in totaal 80 wedstrijden) moeten er minimaal twee extra stadions worden gebouwd in een naburig land. Dat is problematisch vanwege de slechte relatie die Qatar heeft met Saoedi-Arabië, Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten. Die landen beschuldigen Qatar van terrorisme en hebben alle zakelijke en diplomatieke banden in 2017 verbroken.

Alleen Oman en Koeweit lijken een optie. Zij zijn neutraal gebleven in het regionale conflict, maar die landen zouden fiks moeten investeren in accommodaties om te voldoen aan de strenge eisen van de Fifa. Bovendien zou Qatar het WK graag voor zichzelf houden, zo vertelden anonieme ingewijden aan persbureau AP.

‘Wij verkeren in de gelukkige omstandigheid dat ik met iedereen in de Golfregio kan spreken over voetbal’, zei Fifa-voorzitter Infantino vrijdagavond na het besluit om de uitbreiding van het WK verder te onderzoeken. ‘Ik denk dat het belangrijk is voor de hele regio dat het WK van 2022 een succes wordt. Het is belangrijk voor een regio die helaas vaker negatief dan positief in het nieuws komt.’

Extra belasting voor spelers

Als het deelnemersveld wordt uitgebreid, worden tijdens de WK zes wedstrijden per dag gespeeld. Anders kan het toernooi niet in 28 dagen worden afgewerkt. Dat grote aantal duels in korte tijd kan voor problemen zorgen. Sommige landen zullen tussen de wedstrijden slechts twee dagen rust krijgen, in plaats van het gebruikelijke minimum van drie dagen.

Die extra belasting voor spelers is onaanvaardbaar volgens spelersvakbond Fifpro. ‘Bij internationale competities zoals de wereldbeker moet de minimale rustperiode tussen duels 72 uur bedragen’, aldus de vakbond.

Het besluit over de uitbreiding van het deelnemersveld moet uiterlijk in juni worden genomen. Kort daarna beginnen de WK-kwalificaties in sommige delen van de wereld. Landen behoren volgens de Fifa tegen die tijd te weten om hoeveel startbewijzen er wordt gestreden.

Een toernooi met 48 deelnemers levert de Fifa naar schatting een miljard dollar extra inkomsten op. Tot nu toe is het WK de voornaamste inkomstenbron voor de bond, al tracht voorzitter Infantino de inkomsten te vergroten door ook het WK voor clubteams belangrijker te maken.

Vrijdag werd besloten een nieuwe competitie met 24 deelnemers op te zetten, ondanks het verzet van de Europese topclubs tegen dat plan. De Uefa vreest dat een mondiaal WK voor clubteams ten koste kan gaan van de lucratieve Champions League.