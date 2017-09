Fifa: Britse voetballers mogen een klaproos dragen op herdenkingsdag

In Vlaanderen en de Noord-Franse regio Picardië werd tijdens de Eerste Wereldoorlog het hevigst gevochten. Door jarenlange padstellingen in de loopgraven en grote veldslagen veranderden de landschappen in een groot bloedbad met vervuilde grond, mede door de introductie van chemische wapens als chloor- en mosterdgas. Op de nagenoeg onvruchtbare grond was er een bloem die wel bleef: de klaproos, als een onverzettelijke oranje-rode bloem.



Dat de poppy uitgroeide tot hét symbool van de Great War is voor een groot deel te danken aan het wereldberoemde gedicht In Flanders Fields (In Vlaanderens velden) van de Canadese militaire arts en dichter John McCrea, dat begint met de regels:



In Flanders fields the poppies blow

Between the crosses, row on row



McCrea schreef het gedicht in 1915, toen hij na de begrafenis van een vriend om zich heen de roodgloeiende velden vol klaprozen zag staan. Het verwoordt de angst die de soldaten voelden tijdens het verblijf in de loopgraven.