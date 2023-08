Fifa begint onderzoek naar Spaanse bondsvoorzitter die speelster kus gaf na gewonnen WK-finale

Na de inmiddels beruchte kus zette Rubiales het feestje op het veld voort door aanvaller Athenea del Castillo Beivide over de schouder te werpen. Beeld AFP

Na de actie van de 46-jarige Rubiales ontstond in Spanje een storm van kritiek. Tijdens de overwinningsceremonie pakte de voorzitter Hermoso’s hoofd vast en gaf hij haar een kus. Zelf sprak Rubiales van ‘een onbeduidend vertoon van affectie’, maar Hermoso (33) zei later dat ze de kus ‘niet prettig’ vond. Tot in de hoogste regionen van de Spaanse politiek werd Rubiales gedrag veroordeeld.

Mogelijk krijgt Rubiales ongewenste gedrag nog een staartje. De Fifa vermoedt namelijk dat hij de disciplinaire code van de wereldvoetbalbond heeft geschonden. De disciplinaire commissie van de Fifa heeft Rubiales daarom donderdag laten weten dat ze een procedure tegen hem start. De Spaanse voetbalbond had vrijdagmiddag al een spoedoverleg gepland staan.

Over de auteur

Pepijn de Lange is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

Het artikel van de disciplinaire code waarnaar de Fifa verwijst, gaat over ‘aanstootgevende’ handelingen. Wie ‘de basisregels van fatsoenlijk gedrag’ schendt of ‘de voetbalsport in deskrediet brengt’, kan op basis van dit artikel een straf tegemoetzien. De straffen die in de disciplinaire code genoemd worden, lopen uiteen van een boete of een waarschuwing tot een schorsing voor bepaalde of onbepaalde tijd.

Halfslachtig sorry

Een deel van de woede richt zich op de halfslachtige manier waarop Rubiales excuses aanbood voor zijn actie. Aanvankelijk zei hij dat ‘we geen aandacht moeten besteden aan wat idioten en stommeriken zeggen’. Maandag betuigde Rubiales alsnog spijt, maar het is de vraag hoe doorvoeld die spijt was. ‘Ik moet mijn excuses aanbieden’, zei de voorzitter. ‘Er zit niets anders op, toch?’

De Spaanse voetbalbond lijkt de rel de afgelopen dagen te hebben willen sussen. Via Spaanse media verspreidde de bond een verklaring waarin Hermoso een andere toon aansloeg over Rubiales’ kus. ‘Het was een volledig spontaan wederzijds gebaar door de grote vreugde’, zei Hermoso in die verklaring. ‘De voorzitter en ik hebben een geweldige relatie. Zijn gedrag tegenover ons allemaal was prima en het was een natuurlijk gebaar van genegenheid en dankbaarheid.’

In een volgende verklaring die Hermoso uitgaf weersprak ze die woorden echter weer. Woensdag maakt de voetballer bekend dat ze eist dat Rubiales gestraft wordt voor de kus. In de verklaring die Hermoso via spelersvakbond FutPro naar buiten bracht, sprak ze van ‘gedrag dat de waardigheid van vrouwen schendt’.

Inmiddels heeft ook de Spaanse premier Pedro Sánchez zich uitgelaten over het voorval. Op een persconferentie in Madrid noemde hij de kus dinsdag ‘onacceptabele daad’. De halve excuses van Rubiales vond Sánchez ‘ook onvoldoende en ongepast’.