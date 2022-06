Fietsstad Kopenhagen in de ban van de Tourstart, ‘nog nooit zoveel publiek gezien’

Steven Kruijswijk van het Nederlandse Jumbo-Visma woensdag in pretpark Tivoli, waar de ploegenpresentatie plaatsvond. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Helblauwe vlakken op drukke kruisingen in Kopenhagen markeren het traject voor fietsers. Dit is hun domein. Rijwielpaden liggen een vuistdikte hoger dan het wegdek van de automobilist. Dat is veiliger. Veel doet toch ook denken aan het straatbeeld van Nederlandse steden: trossen fietsen tegen de gevels van huizen en winkels, of slordig gestald in rekken aan de rand van wandelgebieden. Herenfiets, damesfiets, huurfiets, bakfiets, krakfiets.

Het is deze aanblik die directeur Christian Prudhomme van de Tour de France ertoe verleidde het grootste wielercircus ter wereld maar eens naar de Sont te dirigeren, voor de start van de 109de editie. Hier staat de fiets op een sokkel. Mooi meegenomen: Denen doen het goed in het wielrennen.

Het tweetal dat tien jaar geleden begon met pogingen de wedstrijd naar Denemarken te halen, had aanvankelijk het midden van Jutland voor ogen. Oud-renner en teambaas Alex Pedersen en medeorganisator Joachim Andersen komen beiden uit Herning. De Tourwinnaar van 1996 Bjarne Riis is er geboren. In 2012 begon daar de Giro d’Italia.

Prudhomme koos Kopenhagen. De stad kreeg meermaals het predicaat van de beste fietsstad ter wereld. Er ligt meer dan 350 kilometer aan vrijliggende paden, prettig voor de forens die vanuit de buitenwijken naar het centrum moet. Verschillen met Nederland zijn er ook. Een verkeerslicht op rood betekent hier daadwerkelijk wachten. Een helm is wat meer gemeengoed. Menigeen zonder hoofdbescherming draagt een soort sjaal om de nek: er gaat een airbag in schuil.

Denen laten zichzelf in het zadel ook graag van hun sportieve kant zien. Hoofd communicatie Ulrich Gorm Albrechtsen van de Deense Wielrenunie schat dat van de 6 miljoen inwoners zo’n 600 duizend zich geregeld in een strak tenue hijsen voor een rondje op de racefiets of de mountainbike. Net als in Nederland is het aandeel 35 plus veruit het grootst. Het aantal vrouwen groeit snel. ‘Zo’n zes jaar geleden was bij onze clubs 95 procent man. Nu is dat slechts 60 procent.’

Deense wielrenners zijn gewild

Deze dagen is de aandacht voor dagelijkse en recreatieve verplaatsingen verschoven naar de race om wielerglorie. De Denen genieten al van het voorspel. Het helpt dat in het zog van de Tour Franse zomerwarmte naar de Nyhavn en omstreken is getrokken. Nooit eerder, verzekeren veteranen in het circuit, zagen ze een presentatie van de teams die meer volk trok. In het decor van zweefmolens, achtbanen, een Chinees paviljoen en replica’s van de Taj Mahal en de Eiffeltoren maken de renners hun opwachting op het podium in het hart van pretpark Tivoli.

De tien Deense deelnemers worden hartstochtelijk toegejuicht. Jonas Vingegaard (25) van het Nederlandse Jumbo-Visma, vorig jaar tweede in de Tour, kan even geen woorden vinden, tranen wellen op uit de ooghoeken. Hij geldt als schaduwfavoriet, naast kopman Primoz Roglic. Dat komt er nu eenmaal van als je vorig jaar op de Mont Ventoux geletruidrager Tadej Pogacar uit het wiel hebt gereden.

Ze zijn gewild in het profpeloton. De Belgische ploeg Quick-Step-Alpha Vinyl neemt er zelfs drie mee naar Frankrijk: oud-winnaar van de Ronde van Vlaanderen Kasper Asgreen, routinier Michael Mørkøv – die vooral in dienst zal rijden van de Nederlandse topsprinter Fabio Jakobsen – en debutant in de Tour Mikkel Honoré.

Volgens de ervaren wielerverslaggever Brian Askvig (58), tot voor kort in dienst van de krant Ekstra Bladet, is met 25 renners het aantal Denen in de World Tour – de eredivisie in het wielrennen – nog nooit zo groot geweest. Zijn verklaring: ‘Ze zijn zeer gedisciplineerd. Ze trainen hard, ze eten goed, ze houden zich aan de afspraken.’ Hij schrijft het toe aan de talentontwikkeling in kleine teams. ‘Toegewijde coaches hebben jeugdige renners de vereisten voor het vak bijgebracht.’ Albrechtsen van de wielerunie wijst nog op een andere kwaliteit: hun taalvaardigheid leidt snel tot integratie in buitenlandse teams.

Dopingverleden

Volgens beiden raakt het duistere verleden van het Deense wielrennen in de jaren negentig en het decennium daarop steeds verder op de achtergrond. Dat verleden werd vooral gekleurd door de latere dopingbekentenissen van Riis en Michael Rasmussen, destijds in dienst van Rabobank. Riis, die in Zwitserland woont, trok afgelopen lente met renners als de Luxemburgse broers Andy en Frank Schleck en de Zwitser Fabian Cancellara langs theaters met verhalen over hun successen. Albrechtsen: ‘Het zat telkens vol. Na hun bekentenissen hebben Riis en Rasmussen veel over zich heen gehad. Maar de gedachte is nu: het waren toch goede renners. En vrijwel iedereen in die periode gebruikte doping.’

Het was verslaggever Askvig die Rasmussen bij Ekstra Bladet binnenhaalde als columnist en analist. De oud-renner zit sinds 2015 in de perszaal tijdens de Tour. ‘Het was wat controversieel, ja. Maar Michael kent het wielrennen van binnen en buiten. Hij is bovendien geen hypocriet. Hij heeft nooit spijt betuigd of gezegd dat het de slechtste beslissing van zijn leven was. Nee, hij verklaart dat hij gedaan heeft wat nodig was om op het allerhoogste niveau te presteren.’

Ook Rasmussen trekt publiek met verhalen van vroeger. Gevraagd naar de besmette prestaties van zijn voorgangers, bleef Kasper Asgreen van Quick-Step deze week op neutraal terrein. ‘Ik ben blij dat ik in een wereld leef waarin ik die afweging nooit heb moeten maken.’

Tourdirecteur Prudhomme is minder vergevingsgezind. In het openingsprogramma in Denemarken is geen plek ingeruimd voor Bjarne Riis, de enige Deense Tourwinnaar. Je hoeft fietsminnend Kopenhagen niet in alles tegemoet te komen.