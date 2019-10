Fietsende Sven Kramer aangereden door auto; seizoensstart in gevaar

Sven Kramer of the Netherlands appears dejected after the men's team pursuit semifinal speedskating race at the Gangneung Oval at the 2018 Winter Olympics in Gangneung, South Korea, Wednesday, Feb. 21, 2018. (AP Photo/Petr David Josek) Beeld AP

Hoewel de aanrijding volgens Kramer zelf op Twitter met ‘lage snelheid’ gebeurde, was de schade dusdanig dat hij zijn trainingskamp in Zuid-Duitsland moest afbreken. ‘Het is afwachten wat de gevolgen zijn voor de start van het nieuwe seizoen’, schreef hij.

De 33-jarige pupil van Jac Orie was zaterdag op de racefiets op weg naar de ijsbaan. Hij zou er een trainingswedstrijd over 5 kilometer rijden, maar na het ongeluk werd zijn naam van het startblad gehaald.

Patrick Roest, ploeggenoot van Kramer, reed wel, en hard. De regerend wereldkampioen allround kwam in de Max Aicher Arena tot 6.08,69. Nog nooit was er iemand in het voorseizoen zo snel. Het baanrecord (6.07,16) van wereldkampioen Sverre Lunde Pedersen, die drie weken geleden in Inzell ook hard met de racefiets gevallen was, bleef wel staan.

Vanochtend ben ik op weg naar de ijsbaan in Inzell aangereden door een auto op lage snelheid. Ik heb vooral last van mijn knie. Ik vlieg morgen naar huis voor nader onderzoek in het ziekenhuis. Het is afwachten wat de gevolgen zijn voor de start van het nieuwe seizoen. #balen pic.twitter.com/c7KWR4y5Ij Sven Kramer

Voor Orie was het na de aanrijding snel duidelijk dat nader medisch onderzoek noodzakelijk was. ‘We zitten vlak voor het seizoen, dan is het altijd handig om het direct te laten onderzoeken’, liet de coach vanuit Inzell weten.

Kramer vloog daarom zondag terug naar Nederland en ondergaat maandag onder meer een MRI-scan om de ernst van de situatie te bepalen en om een inschatting te kunnen maken wanneer hij zijn training weer op kan pakken. Zijn ploeg Jumbo-Visma nam in een persbericht al wel een voorschot door te stellen dat ‘de voorbereiding op het nieuwe seizoen verstoord zal zijn’.

Wereldbekerwedstrijden

Het is vooral de vraag of Kramer van start zal gaan bij de wereldbekerkwalificatiewedstrijden, die van 1 tot en met 3 november in Heerenveen verreden worden. Daar zijn de startbewijzen voor de eerste internationale wedstrijden te verdienen. Als hij daar niet bij is, kan hij zich pas weer bij de NK afstanden eind december kwalificeren voor een plek in de wereldbekerselectie.

De blessure is een flinke tegenvaller voor de Fries, wiens lichaam de afgelopen jaren telkens kwetsbaar bleek. Zijn lijf haperde tijdens de Winterspelen van Pyeongchang, waar Kramer wel voor de derde keer op rij olympisch goud op de 5 kilometer won, maar er net als in 2010 en 2014 niet slaagde de door hem zo begeerde titel op de 10 kilometer te pakken.

Het is vooral zijn rug die hem steeds parten speelt. Vorig jaar zat het hem dwars in het eerste deel van het seizoen en moest hij zich voor enkele wereldbekerwedstrijden terugtrekken. Dat scenario zal hij niet graag willen herhalen.

Vader Yep ook aangereden

De aanrijding in Inzell volgde slechts drie dagen nadat Yep Kramer, de vader van de meervoudig olympisch kampioen, ook al bij een racefietsongeluk betrokken was geraakt. Donderdag kwam de 61-jarige oud-langebaan- en marathonschaatser in Tijnje in botsing met een lijnbus.

Er werden meerdere hulpdiensten ingeschakeld. Aanvankelijk werd zelfs een traumahelikopter opgeroepen, maar die werd onderweg weer geannuleerd. Uiteindelijk werd Kramer senior met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Daar werd een fractuur in een nekwervel geconstateerd.

Inmiddels is hij weer thuis en op de been. Het gaat naar omstandigheden goed. Wel zal hij nog enkele maanden een nekbrace moeten dragen.