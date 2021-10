Fide heeft voorlopig de wind mee bij het open toernooi in Riga

Jorden van Foreest: achttiende plaats op startlijst in Riga. Beeld EPA

Zorgelozer dan de meeste andere sportbonden gaat de wereldschaakfederatie Fide om met de covidbeperkingen. Toen de wereld anderhalf jaar geleden stilviel, begon in Jekaterinenburg het kandidatentoernooi alsof er niets aan de hand was. Na ruim een week drong de ernst van de crisis pas door tot de bond en werd het toernooi afgebroken.

Dit najaar leidden oplopende besmettingscijfers tot nieuwe moeilijkheden. De Grand Swiss, een sterk bezet open toernooi in Riga waarin twee tickets voor de volgende kandidatenstrijd op het spel staan, was in groot gevaar toen de Letse regering een lockdown van vier weken aankondigde. Dankzij Dana Reizniece-Ozola, de directeur van de Fide én de voormalige minister van Financiën van Letland, mocht het toernooi onder strenge veiligheidsmaatregelen toch doorgaan.

Tot nu toe blijkt iedereen gezond en verloopt alles zonder problemen. Ondanks afzeggingen van prominente spelers als Giri, So, Nakamura en Grisjoek is de kwaliteit van het deelnemersveld zo hoog dat Riga het sterkst bezette open toernooi van het jaar kan worden genoemd. Jorden van Foreest staat met een rating van 2691 punten op de achttiende plaats van de startlijst. Hij begon matig met een fortuinlijke remise en een onfortuinlijke nederlaag.

De favoriet van de lokale schakers is de in Spanje wonende Let Alexei Shirov, die in zijn toptijd de tweede plaats van de wereldranglijst bereikte. Zijn rating is sindsdien vele punten gezakt, maar nog steeds speelt hij af en toe een partij die een plaats verdient in het volgende deel van zijn populaire boekenserie Fire on Board. Zijn tegenstander is de Egyptenaar Ahmed Adly, in 2007 wereldkampioen bij de junioren tot 20 jaar.

Shirov – Adly

Riga 2021

1. e4 c5 2. Pf3 d6 3. d4 cxd4 4. Pxd4 Pf6 5. Pc3 Pc6 6. Lg5 e6 7. Dd2 a6 8. 0-0-0 Ld7 9. f4 Le7 10. Pf3 b5 11. Lxf6 gxf6 12. Ld3 Db6 13. Kb1 0-0-0 14. a4 b4 15. Pd5

Niet eerder getest in de toernooipraktijk. Shirov zal geen andere zet hebben overwogen.

15 ... exd5 16. exd5 Pb8 17. The1 Tde8 18. a5! Dxa5 19. Te4 Ld8 20. Txb4 Lc7 21. Pd4 Dxd5 22. Dc3

22 ... Dxg2?

Met 22 ... Kd8 kan zwart zich afdoende verdedigen. Wit heeft misschien niet beter dan de zetherhaling 23. Tc4 Da5 24. Tb4 (dreigt 25. Txb8+) 24 ... Dd5 25. Tc4.

23. Pf5 Te6 24. Le4!

Deze wending (24 ... Txe4? 25. Pxd6+ Kd8 26. Dxf6+) zal zwart over het hoofd hebben gezien.

24 ... Dg4 25. Pxd6+ Txd6 26. Txd6 Lb5

Of 26 ... Dg1+ 27. Ka2 Da7 28. Tdb6! en wit wint.

27. Dc5 Pd7

28. Txd7!

Shirov in zijn element.

28 ... Lxd7 29. Tc4 Dxf4 30. Lb7+ Kxb7 31. Txf4 Lxf4 32. Db4+ Kc8 33. Dxf4 Le6 34. Dxf6 Td8 35. b3 h5 36. Dc3+ Kb7 37. Df3+

Zwart geeft op.