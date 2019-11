Feyenoorders moeten harder zijn voor elkaar, zegt Leroy Fer: ‘Vertel elkaar gewoon de waarheid’

Leroy Fer tijdens de Europa Leauge wedstrijd Feyenoord tegen Hapoel Beer Shava. Beeld ANP/VI Images

Feyenoordspelers moeten minder lang treuren en juichen en ook wat harder zijn voor elkaar. Dat betoogt Leroy Fer, de meest ervaren speler in de selectie. Fer speelde vijf jaar in de Premier League en maakte het WK 2014 mee.

Sneller aanwijzingen van elkaar ­accepteren zou ook schelen, stelt de 29-jarige middenvelder. ‘We blijven vaak ergens in hangen. Er is te veel ­euforie na een overwinning en te veel verdriet na een nederlaag. Je moet gewoon meteen aan de volgende wedstrijd denken.’

Feyenoord kent dit seizoen veel meer dalen dan pieken. Europese overwintering is een reddingsboei, maar dan moet in ieder geval donderdagavond Rangers worden verslagen. In Glasgow had Feyenoord, nog onder de inmiddels opgestapte coach Jaap Stam, weinig in te brengen. ‘Ze spelen typisch Brits, met veel energie. Thuis moeten wij die energie aan de dag ­leggen en dan net iets slimmer zijn.’

Fer keerde afgelopen zomer terug naar de club waar hij al van zijn negende tot zijn 21ste speelde. De Feyenoordaanhang verstootte hem opzichtig toen hij in 2011 naar FC Twente overstapte. Op een spandoek stond ‘ferrader’ en hij ontving een rouwkaart met zijn naam erop. Laconiek: ‘Ik ben er nooit achtergekomen wie die kaart gestuurd heeft, misschien waren het jongetjes.’

Hij zette zelf de eerste stap tot toenadering. Na zijn contractondertekening schreef hij in een videoboodschap ‘fergeef me’. ‘Daar bedoelde ik mee: ik ben weer thuis en ga alles voor Feyenoord geven.’ Tijdens de thuiswedstrijd tegen Young Boys, waarvoor hij geschorst was, stond hij in het ­fanatiekste vak. Lachend: ‘We vinden elkaar weer lief.’

Hij weet: de tiende plaats in de competitie teistert elke Feyenoordziel. Fer kon na blessurerijke seizoenen de gashendel beperkt opendraaien. ‘Ik werk keihard met de fysieke trainers om nog sterker te worden. Ik wil weer ouderwets overal bovenop zitten. Dat is mijn spel.’

Trainer Dick Advocaat, die een maand geleden aantrad, vindt dat hij ook verbaal meer moet sturen. ‘Ha, ik dacht dat ik al veel zei in het veld. De trainer zei: ‘Nee, nee, méér doen.’ Met de hele groep erbij. Dat vind ik goed. Vertel elkaar gewoon de waarheid.’

Progressie

Fer ziet progressie onder Advocaat. ‘Ik snap dat ze hem de kleine generaal noemen. Hij zegt gewoon: ‘Jij bent geen aanvoerder meer. Jij bent de nieuwe aanvoerder, maar dan verwacht ik wel wat van je.’ Pats, pats, pats. Ik heb heel goed samengewerkt met Stam. Maar de nieuwe trainer kwam binnen en drukte meteen zijn stempel. Het is allemaal superduidelijk.’

Het is ergens vreemd om Fer zo te horen praten. Hij is een lachebek, voor het interview giert hij het uit bij een item voor Feyenoords YouTube-kanaal. Over zijn linkerflank loopt een verse tatoeage van kinderroman­figuur Peter Pan alias de jongen die nooit wil opgroeien. ‘Ik heb slechte tijden meegemaakt, maar zal altijd de zon blijven zien.’

Fer degradeerde zowel met Norwich City, QPR als Swansea City uit de Premier League, kampte met zware blessures, zijn huwelijk liep vlot op de klippen en op zijn 29ste is de man die op het WK 2014 nog een belangrijk doelpunt maakte terug in de eredivisie. ‘Het heeft niet altijd meegezeten. Na dat doelpunt zou ik in de achtste ­finales in de basis staan, vertelde bondscoach Van Gaal me. Maar ik kreeg een blessure.’

Kwetsuren verhinderden hem eveneens zijn Engelse clubs te helpen in cruciale fases. ‘Dat was het meest frustrerend. Vaak stonden we er voordat ik wegviel aardig voor. Met Swansea wonnen we in het degradatiejaar eerst nog van Arsenal en Liverpool.’

2018 werd het zwaarste jaar uit zijn leven. Naast de degradatie met Swansea scheidde hij van jeugdliefde Xenia, die enige beroemdheid vergaarde, omdat Fer eens een duur paard voor haar kocht dat vervolgens weer verkocht moest worden, omdat ze in een appartement woonden. Inmiddels woont hij met een nieuwe, Spaanse liefde in geboortestad Zoetermeer, vlak bij zijn moeder en broertje. ‘Heerlijk. Mijn familie is mijn fundament.’

Ondertussen speelt zijn even oude boezemvriend Georginio Wijnaldum nog in de voetbalhemel, bij Liverpool en Oranje. ‘Ik voel alleen trots als ik hem zie spelen. Afgunst ken ik niet. Ik heb ook goede wedstrijden in de Premier League gespeeld, ben blij met mijn leven.’

Weeshuizen

Fer kijkt verder dan voetbal. Hij zet zich in voor een weeshuis op Curaçao, waar zijn ouders vandaan komen. Alle trouwcadeaus gingen naar een weeshuis op Ambon. Afgelopen zomer was hij in Ghana, op uitnodiging van Memphis Depay, om een school voor dove en blinde kinderen te bezoeken. ‘Daarna denk je: oké, een scheiding en blessures zijn vervelend, maar waar die mensen dagelijks mee te dealen hebben en hoe blij ze nog zijn; ongelooflijk. Enorm inspirerend.’

Hij ging ook naar slavenfort Elmina, waarvandaan Afrikanen werden verscheept om elders op de wereld als slaven te werken. ‘Ik werd me bewust van mijn roots. Wat er is er gebeurd met mijn voorouders? Hoe zijn ze behandeld? Shockerend.’

Hij schrok, op een andere schaal, ook van de recente racistische spreekkoren tijdens Den Bosch - ­Excelsior aan het adres van Ahmad Mendes ­Moreira. In 2014 kreeg hij er zelf mee te maken toen onder een ­selfie van acht donkere internationals die Fer op Facebook had geplaatst ­racistische ­reacties verschenen. ‘Dat was heel ­lelijk. Ik snapte er niets van, we waren net derde geworden op het WK! Dat we het er in 2019 toch weer over hebben kan gewoon niet. We hebben het zo goed in Nederland. Zet een eerste stap, praat met elkaar en maak het gewoon voor iedereen leuk.’