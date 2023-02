Feyenoorder Hancko: ‘Mijn vrouw heeft een evenwichtige voetballer van me gemaakt’

David Hancko (m) in duel met AZ-speler Jens Odgaard. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Van de vele nieuwkomers bij het afgelopen zomer leeggekochte Feyenoord is er slechts een die de huidige koploper direct beter maakte: de Slowaak Dávid Hancko. Dat is best opvallend, want de voor zes miljoen euro van Sparta Praag overgekomen Hancko (25) mislukte eerder bij het Italiaanse Fiorentina. ‘Ze dachten dat de Tsjechische competitie mijn plafond was’, vertelt hij in een lounge naast De Kuip.

Een like op zijn Instagramaccount door de vijf jaar oudere Tsjechische tennisster Kristyna Plisková, in 2017 kortstondig de nummer 35 van de wereldranglijst, veranderde alles. ‘Ik heb ongelooflijk veel van haar geleerd, ben vooral rustiger geworden.’

Chronische pijnen en vermoeidheidsbreuk

Terug naar het begin. Hancko was geen groot talent, kreeg hij vaak te horen. ‘Bij mijn eerste club Zilina speelde Milan Skriniar op mijn positie. Hij is aanvoerder bij de nationale ploeg en heeft net bij PSG getekend. Hij werkte altijd keihard aan zichzelf, ook na de training. Ik dacht: als hij al keihard aan zichzelf werkt, moet ik dat helemaal doen.’

Hancko voelde zich op wedstrijddagen pas goed als hij meer had gedaan dan anderen. ‘Mijn vader heeft zijn eigen werk voor mij opgeofferd. Hij wil dat ik succesvoller ben. Alleen… die anderen trainden ook keihard. Ik overdreef. Mijn blessures, chronische pijnen aan mijn knie en een vermoeidheidsbreuk in mijn been, kwamen voort uit te hard trainen.’

Het was begin 2020 toen Plisková een foto van Hancko op Instagram met een hartje beloonde. Hancko: ‘We raakten via Instagram in gesprek. Het klikte.’ Zij speelde op de Australian Open, hij bleef ’s nachts op om met haar te chatten. ‘Niets voor mij, ik leefde als geen ander voor mijn sport.’

Op 8 februari 2020 ontmoette hij Plisková in het echt. Hancko vertelt over haar met stralende ogen, in een enorm tempo. ‘Een geweldige verschijning, ik ging kijken bij de trainingen met haar tweelingzus Karolina Plisková (voormalig nummer 1 van de wereld, red.). Man, daar hield ik van, van die trainingen. Ze slaan zó hard. Ik raapte de ballen met liefde voor ze op.’

Agressief

Een relatie tussen topsporters is vaak lastig door alle wedstrijden en reizen. Maar een maand na die eerste ontmoeting lag alle sport stil door corona. ‘We konden dag en nacht samen zijn en zijn vrij vlot getrouwd.’

Plisková introduceerde Hancko bij haar landgenoot Marian Jélinek, een beroemde mental coach die onder meer ijshockeyfenomeen Jaromír Jágr begeleidde. ‘Ik wil het heel graag goed doen, maar voelde nog steeds die twijfel van vroeger. Of ik wel goed genoeg was. Dat gaf veel druk. Marian weet niet veel van voetbal, maar we spraken maandelijks af, haalden wat eten, keken sport en spraken wat. Hij analyseerde wat ik zei en gaf me adviezen. Daar heb ik veel aan gehad.’

Sinds de samenwerking noteert Hancko voor elke wedstrijd in een schrift waar hij op moet letten. ‘Dat ik agressief moet zijn. Of dat ik juist rustig moet blijven. Plus de tactische tips die ik eerder van de trainers heb gekregen. Pas als ik het opschrijf, blijft het echt hangen.’

Opzwepend publiek

Plisková kent de druk van topsport. ‘Zij stond onder veel grotere druk. Ze kan niet terugvallen op ploeggenoten die een fout voor je herstellen, die je coachen. Zij heeft geen opzwepend publiek achter zich zoals ik dat heb in De Kuip. Echt, in geen stadion wordt harder gejuicht na een geslaagde tackle. Daar krijg je als verdediger vleugels van.’

Hij tekende bij Feyenoord een vierjarig contract, alles wordt voor hem geregeld. ‘Zij moet haar reis en hotel betalen, ook voor haar coach en fysio. Als ze drie keer verliest, moet ze naar toernooien waar veel minder wordt betaald dan bij de mannen. En het ergste: als ze verliest krijgt ze vaak honderden haatberichten van mensen op social media die op haar wedstrijden hebben gegokt. Toen ik dat allemaal aanschouwde, dacht ik: voor mij valt het allemaal wel mee.’

Ze hadden een kinderwens, Plisková stopte met proftennis en samen kregen ze een zoon. Als de kleine Adam ’s nachts gevoed of verschoond moet worden, springt Plisková uit bed. Ze neemt genoegen met wandelingen door het park bij de Euromast of een bezoek aan de Kunsthal als enige vertier. ‘Het is niet erg geëmancipeerd, nee, zij moet zich opofferen. Big thanks to my wife. Als ik thuis loop te dralen na de training omdat ik vind dat ik nog wat moet doen, zegt zij: ‘Relax nou eens, neem een spaghetti, speel met je zoon, laten we samen sport kijken op tv of even gaan wandelen in het park. Dat zal je goed doen.’ Door haar ben ik veel sneller een man geworden, en een evenwichtige voetballer.’

Ongemeen spannend

De topwedstrijden volgen zich voor Hancko deze maanden in rap tempo op. Na Ajax en Twente ontvangt Feyenoord komende zondag PSV en twee weken later AZ. De titelrace is ongemeen spannend. ‘We krijgen sinds oktober nooit meer dan een tegengoal. Dat kan de doorslag geven. En de trainer is heel duidelijk in wat hij wil. Bij vorige clubs had iedere speler zijn eigen mening en ging het spel ook alle kanten op.’

Feyenoord is ook een succes door de scouting, vindt hij. ‘Men zei: de nieuwe spelers zijn te jong en komen overal vandaan. Maar de kwaliteit is goed, en vooral de karakters zijn top. Er zit niet een speler tussen waarvan ik denk: wat moet ik daarmee?’

Er drijft wel een wolk boven zijn paradijsje. Plisková wil graag terugkeren in het tenniscircuit. ‘Ze is nu soms aan het trainen met haar zus en als ik daarna met haar videobel, zie ik haar ogen stralen. Vrouwen die terugkeren na een zwangerschap zijn vaak iets jonger en hebben een man die met ze meereist om op het kind te letten. Ik kan niet eens thuis op ons kind passen als zij ergens een toernooi heeft, want ik zit vaak drie dagen in een hotel ter voorbereiding op een wedstrijd. Dus Adam zal met haar meegaan, net als de moeder van Plisková, Adams oma. Als dat mijn vriendin gelukkig maakt, dan moet ze dat doen. Ook al zie ik haar en Adam dan veel minder. Ik zou erg verdrietig zijn, maar ze heeft mij zoveel gegeven dat ik haar dit gun.’

Het wordt een immense opgave voor Plisková. Tennisbanen en -ballen zijn langzamer geworden om het aantal lange rally’s te bevorderen. Dat is niet in het voordeel van het lange servicekanon. ‘Tennis is de grootste sport voor vrouwen ter wereld, de concurrentie is gigantisch,’ weet Hancko. ‘Maar dat ze ervoor wil gaan, vind ik enorm knap.’ Ergens verbaast het hem niet. Laatst zag hij een documentaire over een reis over de Zuidpool in vijftig dagen. ‘Het lukte meer vrouwen dan mannen om de eindstreep te halen. Zij hebben echt die oerdrang. Als het even tegenzit, beuken ze door.’