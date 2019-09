Feyenoord zwalkt bij FC Emmen als een dronkeman over het veld

De late gelijkmaker van Jens Toornstra (rugnummer 28). Beeld VI Images

Feyenoord mocht scheidsrechter Dennis Higler danken. Hij gunde de Rotterdammers in de 96ste minuut nog een vrije trap, toen de extra tijd al lang en breed verstreken was. De ingevallen Toornstra kreeg de afvallende bal voor zijn voeten en bezorgde Feyenoord vanaf de rand van het strafschopgebied met een harde knal alsnog een punt. Tot blijdschap leidde het allerminst.

Na een sterke openingsfase, waarin Orkun Kökçü en Luciano Narsingh scoorden, leek Feyenoord een zorgeloze middag tegemoet te gaan. Maar in plaats daarvan verdwaalde de ploeg van Stam compleet op het stroeve kunstgras. Alsof elf vreemdelingen toevallig hetzelfde T-shirt hadden aangetrokken.

Ballen werden zonder tegenstand over de zijlijn gespeeld. Bij balverlies renden de verdedigers naar achteren en de aanvallers naar voren. Daardoor ontstonden enorme ruimtes op het veld waar zelfs het kwalitatief arme Emmen, dat de eerste twintig minuten overhoop was gespeeld, gebruik van maakte. Verbaasd leek de ploeg van trainer Dick Lukkien, hoe simpel het was vanuit doelman Dennis Telgenkamp via de verdedigers en middenvelders de aanvallers te bereiken, zonder dat ook maar één Feyenoorder de voet dwarszette. Exemplarisch was de 2-2 van Sergio Peña na ruim een half uur, nadat Robbert de Vos de thuisploeg elf minuten eerder al had teruggebracht in de wedstrijd.

Na een vlotte aanval over rechts kreeg de middenvelder de bal op twintig meter van het doel van doelman Kenneth Vermeer. Zonder maar een beetje gehinderd te worden, kon hij de bal twee keer goed leggen om vervolgens knap raak te schieten. De Feyenoord-middenvelders waren binnen tien meter niet te bekennen. Van organisatie was geen sprake meer.

Onder de voet gelopen

De ineenstorting in Emmen volgde drie dagen nadat Feyenoord in de Europa League een helft lang onder de voet was gelopen door het Schotse Rangers FC. De ploeg van Stam wist zich geen raad met de ambiance in het imponerende Ibrox Stadium (45 duizend toeschouwers). Maar ook de Oude Meerdijk met ruim achtduizend uitzinnige Drenten bracht de Feyenoord-spelers danig in verwarring.

‘Die wisselvalligheid is een repeterend verhaal bij ons’, zegt Toornstra, die lange tijd kampte met een enkelblessure. ‘Je ziet de linies op een gegeven moment uit elkaar vallen. Ik zeg elke keer dat het er snel uit moet, maar dan moet het wel een keer gebeuren. Het is moeilijk om de vinger op de zere plek te leggen.’

Feyenoord haalde eind augustus Marcos Senesi voor een recordbedrag van 7 miljoen euro naar Rotterdam. De Argentijnse centrale verdediger moet voor de vurig gewenste stabiliteit zorgen, maar bij zijn debuut in Emmen – hij loste in de rust de onzeker spelende Edgar Ié af – stond hij aan de basis van de derde tegentreffer.

Senesi had binnen vijf minuten een gele kaart te pakken, toen hij niet veel later met een vreemde tackle Luciano Slagveer aan de zijlijn liet ontsnappen. De aanvaller bleef rustig en zette zijn ploeg via Vermeer op voorsprong.

Spook Larsson

Toch kon het puntverlies en futloze spel onmogelijk enkel aan Senesi toegeschreven worden. Waar was de ervaren Leroy Fer toen zijn team als een dronken man over het veld zwalkte? Waarom kon ook Steven Berghuis, potentieel de beste aanvaller in Rotterdam, het verschil niet maken? En wordt het niet tijd dat Sam Larsson, die zich als een spook over het veld bewoog, meer laat zien dat een schot op de lat, zoals in de eerste helft?

Het dapper strijdende Emmen, dat tot zondag vijf van de zes wedstrijden had verloren, moest de verdiende voorsprong een kwartier voor tijd met een man minder verdedigen. Michael Heylen had de doorgebroken Naoufal Bannis neergehaald. Verder dan een paar vrije trappen rond het strafschopgebied kwam Feyenoord niet. De manier waarop Toornstra en Berghuis zonder overtuiging in de roodwitte muur schoten, vertelde het verhaal van Feyenoord in Emmen.

Het publiek, dat na twintig minuten beduusd in de kuipstoeltjes was gezakt, was inmiddels massaal gaan staan. Om alsnog met een kater huiswaarts te keren door de gelijkmaker van Toornstra.