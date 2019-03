Feyenoord ziet na verlies tegen FC Utrecht zelfs de play-offs opdoemen

Ridgeciano Haps van Feyenoord en Gyrano Kerk van FC Utrecht. Beeld BSR Agency

Het is twaalf minuten over vijf als Giovanni van Bronckhorst vlak voor Galgenwaard nog een keer zijn mondhoeken omhoog trekt voor een selfie met een gezette man. En daarna nog eens met een stelletje met FC Utrecht-sjaals om de nek. Achter hem ronkt de spelersbus al, maar de na dit seizoen afzwaaiende Feyenoord-coach neemt de tijd. Het glimlachen kost hem ogenschijnlijk weinig moeite, bijna een uur na wéér een verloren uitwedstrijd, ditmaal in de laatste seconden geïncasseerd tegen FC Utrecht: 3-2.

Gênante lijstjes zijn meteen na de nederlaag opgedoken. Feyenoord heeft maar drie uitwedstrijden gewonnen dit seizoen en in totaal slechts vijftien punten elders verzameld, evenveel als debutant Emmen. Pas tien punten pakte Feyenoord in 2019. AZ is Feyenoord, lang onbedreigd derde, voorbijgeschoten, FC Utrecht staat op vier punten. De play-offs dreigen voor Van Bronckhorsts team. Een regelrechte blamage voor de topclub, twee jaar geleden nog kampioen.

‘Krijg je het vol?’, vraagt Van Bronckhorst opgeruimd aan de Volkskrant-verslaggever, bij het omslaan van een vol notitievel tijdens een toevallige oploop na de persconferentie. Het klinkt niet cynisch of dramatisch, eerder informerend en vriendelijk.

Wonderbaarlijk

Zijn nababbel van het enerverende duel heeft ook iets wonderbaarlijk optimistisch. Feyenoord knokte zich terug van 2-0 naar 2-2, met kansen op 2-3. Natuurlijk spreekt Van Bronckhorst van een enorme tik vanwege het resultaat. ‘Maar we hebben alles gedaan om in de wedstrijd te komen. Met die teamprestatie ben ik tevreden.’

Het is anders dan twee weken eerder, toen Feyenoord thuis tegen Willem II (2-3) een nieuw dieptepunt bereikte. Van Bronckhorst was zichtbaar aangeslagen, kondigde maatregelen aan en voerde ze ook uit. Creatieve krachten als Van der Heijden, Kökcü en Berghuis moesten wijken. Feyenoord dacht FC Utrecht vooral met fysieke kracht, ervaring, loopvermogen en teamspirit te bestrijden, de geijkte formule tijdens het kampioensjaar. Feyenoorders Botteghin en Vilhena en Utrechtspelers Letschert en Van Overeem moesten bikkelen dat het een lieve lust was. De brille was vaak ver te zoeken.

Werkte dit niet, dan zou z’n eens onwrikbare positie toch wankel worden, wist Van Bronckhorst. Uiteindelijk brengt hij toch Berghuis in voor een invalbeurt, na ruim een uur. De begaafde buitenspeler zorgt voor nieuw elan, het leidt tot de treffers van Larsson en Van Persie. Berghuis blijkt overigens op de bank te zijn begonnen vanwege een voorval op de training. Van Bronckhorst en Berghuis wilden niet ingaan op wat er exact was gebeurd. Wel zegt Berghuis het niet zwaar genoeg te hebben gevonden om uit de basis te worden gelaten.

Na afloop spreken enkele Feyenoordspelers achter hun hand met elkaar. In de spelersgroep is lang niet iedereen blij met de coach, maar naar buiten toe vallen ze hem niet af. De directie staat pal achter de immer beschaafde Van Bronckhorst. Andere geledingen zijn minder enthousiast, maar heel Feyenoord lijkt er alles aan gelegen de vanaf zijn zevende aan Feyenoord gelieerde coach een eervol afscheid te geven.

Voor de 44-jarige Krimpenaar zou een vroegtijdig vertrek een kras op zijn cv opleveren. Daarop staan nu vijf prijzen te pronken, behaald in vier seizoenen. Van Bronckhorst heeft fanatiek gecoacht. Tijdens het wegsterven van het indrukwekkende applaus in de achttiende minuut als eerbetoon aan de vier slachtoffers van de schietpartij in een tram in Utrecht op 18 maart, roept hij snel de matige linksback Haps bij zich voor instructies.

Ridgeciano Haps, voor 6,5 miljoen gekocht, is een speler die onder Van Bronckhorst maar niet wil ontluiken. FC Utrecht is minstens zo slordig, maar simpelweg effectiever bij de door Feyenoord aangereikte kansen. Emanuelson en Van der Streek tekenen voor de 1-0 en 2-0 en nadat Vilhena kort daarvoor weer eens te wild is geweest bij de afronding, krult Utrecht-speler Bazoer op het allerlaatst een bal op de kruising die de meegeslopen verdediger Letschert in de rebound binnenkopt.

Getroffen stad

Dat is mooi voor FC Utrecht en voor de getroffen stad. Op de tribunes lijken meer emoties los te komen dan alleen blijdschap over de winst. Timo Letschert liep mee in de stille tocht voor de getroffenen. Hij spreekt ook zijn waardering uit voor de fans van Feyenoord die zich tijdens de rouwmomenten van hun beste kant hebben getoond.

Het volle uitvak zingt tussendoor voor de eigen favorieten. Heilig lijkt het geloof in betere tijden.

Van Bronckhorst zegt dat ook nog steeds te hebben, al houdt hij wel rekening met de afgang die deelname aan de play-offs zou zijn. ‘Ik denk vaak aan dat scenario. Ik voel me verantwoordelijk. Het zijn niet alleen de wedstrijden, maar ook de dingen eromheen. In dat opzicht is het een veeleisende job, maar wel een baan waar ik passie voor voel. En dat moet ik zo doorzetten.’

In de catacomben treft hij FC Utrecht-coach Dick Advocaat, zijn mentor in zijn eerste seizoen. ‘Feyenoord was gewoon beter. We hadden het geluk aan onze kant’, zegt Advocaat. Daarna begint Van Bronckhorst aan de langgerekte selfietour op weg naar de spelersbus. Alweer een slag verloren, maar nog niet de oorlog.