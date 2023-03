Feyenoord zet forse stap richting titel na verdiende zege bij Ajax

Ajacied Jurrien Timber neemt Santiago Giménez van Feyenoord in de heupzwaai. Beeld ANP

Feyenoord was zondag beter en fitter, en veranderde de Johan Cruijff Arena vijf minuten voor tijd in een doodstille tombe, toen Lutsharel Geertruida de door David Hancko doorgekopte hoekschop van aanvoerder Orkun Kökcü van dichtbij inkopte. De titel lonkt, al doen naast Ajax ook AZ en PSV nog mee om de schaal.

Feyenoord voetbalde, zeker na rust, met het vertrouwen van een kampioen, met passie, samenhang, klasse ook en beter positiespel dan Ajax, dat in 2005 de Klassieker voor het laatst thuis had verloren. Feyenoord maakte een fittere indruk, drie dagen na de Europese wedstrijd tegen Sjachtar, en bracht de jonge trainer John Heitinga de eerste nederlaag in de competitie toe.

Zo kan Feyenoord voor het eerst sinds 2017 de titel grijpen. Sindsdien waren PSV (2018) en Ajax (2019, 2020 in coronajaar als eerste aangewezen, 2021 en 2022) eerste, met Erik ten Hag als architect van het succes. De nieuwe koning van het gilde heet Arne Slot, de tactische meester, die met op papier minder materiaal dan Ajax, en in elk geval goedkopere spelers, de tendens zet. Aanvallen, druk zetten. Durven.

Ajax - Feyenoord was klassiek als de Klassieker waarnaar reikhalzend was uitgekeken: de nummer 1 van de rangschikking tegen de nummer 2, met Feyenoord als 1 bij de aftrap, en ook dus na afloop. Ajax moest winnen om mee te blijven doen, om ook de kansen voor AZ en PSV weer te vergroten, maar dat is een ander verhaal.

Redding Wellenreuther

Opvallend was vooral de tweede helft, na de 2-2, toen Feyenoord het spel meestal beheerste en de bal bezat, met op een gegeven moment 80 procent balbezit, en meer op zoek ging naar de winnende treffer dan Ajax, dat die treffer veel harder nodig had en kort voor de 2-3 slechts één keer dichtbij was, toen doelman Timon Wellenreuther schitterend redde op een schot van Mohamed Kudus.

Het duel was, vooral in het eerste half uur, opwindend, en later vooral ook spannend, als voorbeeld van het Nederlandse clubvoetbal dat de laatste jaren aan intensiteit heeft gewonnen, aan overlevingskracht. De goeddeels verdwenen vrijblijvendheid is een van de oorzaken voor de stijging op de Europese ranglijst.

Snel spel, fel, soms op de rand, met scheidsrechter Danny Makkelie als oppasser. Hoeveel ruimte kon hij de spelers geven? Waar moest hij ingrijpen, wat kon hij laten gaan? Een duel met soms tragere fases, van hergroepering, van adem hernemen en het verleggen van het front. Makkelie deed het over het algemeen goed, want de wedstrijd was na het felle begin sportief.

Mats Wieffer van Feyenoord, de rookie, wat een heerlijke middenvelder, met zijn actieradius, rust en overzicht. Opnieuw was hij, voordat hij zich maandag meldt in Zeist bij Oranje, een van de uitblinkers, zoals ook Steven Berghuis van Ajax zich onderscheidde met inzicht en passes.

Geweldig doelpunt

De opening was ook al van het brutaal begonnen Feyenoord, met een geweldig doelpunt als beloning. De pass van Kökcü naar de linkerflank, de bal achter het standbeen langs van Oussama Idrissi, de voorzet van linksachter Quilindschy Hartman, de afronding van Santiago Giménez, waarbij aangetekend dat de in balbezit onzekere Calvin Bassey niet in de buurt was.

Het was interessant: alle duels, de slidings, de vechtlust, het meeleven van het publiek, de beslissing van trainer Arne Slot om Hartman al na 24 minuten te wisselen, omdat de tweede gele kaart dreigde. Ja, die had Makkelie hem kunnen geven. Het was toen inmiddels 1-1, omdat Ajax het zwakke punt van de tegenstander wist uit te buiten: het verdedigen bij hoekschoppen. Edson Álvarez, een van de weinige Ajacieden die echt kan koppen, was vrij bij de tweede paal na de hoekschop van Berghuis. Oud-Feyenoorder Berghuis was ook de architect van de 2-1, kort voor rust, na zijn schitterende, hoge, effectvolle dieptepass op Steven Bergwijn, die te veel ruimte kreeg van Lutsharel Geertruida, zoals Dusan Tadic in het centrum kon scoren door tussen Gernot Trauner en Hancko op te duiken.

Nu hoefde Ajax niet meer, nu moest Feyenoord, en Feyenoord deed het, door opnieuw naar voren te voetballen, met druk en passie, met een prachtige 2-2 van Sebastian Szymanski na een voorzet van Alireza Jahanbakhsh, nadat Álvarez te snel naar de grond ging en de Iraniër ruimte bood. Ajax deed veel te weinig om de winst naar zich toe te trekken, ondanks een paar wissels, en moet nu hopen op fouten van Feyenoord, dat op papier een makkelijker programma heeft, al is dat relatief, met ook nog de kwartfinales van de Europa League tegen AS Roma. De treffer van Geertruida zal Feyenoord extra energie geven.