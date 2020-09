Feyenoord zet de goede lijn door: winst bij Zwolle, zonder te imponeren

Steven Berghuis of Feyenoord viert zijn tweede doelpunt. Beeld ANP

Als wel vaker zette Berghuis Feyenoord op het juiste spoor. De buitenspeler miste een groot deel van de voorbereiding door een bacteriële infectie in zijn long die hij opliep tijdens zijn vakantie. Berghuis bracht een aantal nachten in het ziekenhuis door. De vraag was hoe fit de aanvoerder aan de aftrap van de eerste competitiewedstrijd zou verschijnen.

Na vijf minuten was hij vanaf de rechterflank naar binnen getrokken. Op aangeven van Mark Diemers legde hij de bal twee keer goed waarna hij de bal met een verraderlijke stuit van ruim 20 meter onder in de hoek torpedeerde. De harde schreeuw, als bewijs van ontlading, was door het hele stilgevallen stadion te horen.

In tijden van corona zijn uitsupporters niet welkom. De ruim 3 duizend toegestroomde Zwolle-fans die keurig op anderhalve meter van elkaar zaten, lieten zich met enige regelmaat horen. Na rust gingen de supporters zelfs massaal staan om ‘ga staan als je voor Zwolle bent’ in te zetten. Voetbal zonder emotie bestaat niet.

Opmars

Feyenoord was vorig seizoen aan een ongekende opmars bezig toen de competitie abrupt werd beëindigd. Sinds het ontslag van trainer Jaap Stam en de aanstelling van Advocaat in november vorig jaar verloren de Rotterdammers geen wedstrijd meer in de eredivisie. Feyenoord klom van de twaalfde naar de derde plek, zonder altijd goed te voetballen.

In dat licht bezien ging de ploeg van Advocaat, waar nieuwelingen Diemers en Linssen een basisplek hadden gekregen, door waar het vorig seizoen gebleven was. Na de sterke openingsfase zakten de bezoekers ver terug. Het fris acterende Zwolle had het initiatief. Lam en Ghoochannejhad waren dichtbij de gelijkmaker, maar schoten naast of kwamen een schoenmaat te kort.

Twintig minuten voor tijd besliste Berghuis, vorig seizoen topscorer met vijftien doelpunten, het duel. Na een overtreding op Kökcü verschalkte de aanvoerder doelman Zetterer voor de tweede keer, nu vanaf elf meter. Zo trok het geslepen Feyenoord zonder groots te spelen de wedstrijd betrekkelijk eenvoudig naar zich toe en kende het na een goed einde van vorig seizoen een uitstekend begin van het nieuwe seizoen.