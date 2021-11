Feyenoord zeker van groepswinst dankzij treffers van Cyriel Dessers – wie anders

Cyriel Dessers heeft gescoord. Dankzij zijn twee treffers speelt Feyenoord gelijk tegen Slavia Praag en is de ploeg zeker van de groepswinst in de Conference League. Beeld ANP

Twee sublieme momenten aan de ene kant verdreven twee afgrijselijke ogenblikken aan de andere kant voor Feyenoord in het Conference League-treffen met Slavia Praag. Twee knappe treffers van Cyriel Dessers, waarvan de laatste zoals voor de spits gebruikelijk in blessuretijd, poetsten twee blunders van doelman Ofir Marciano weg en brachten Feyenoord de 2-2 alsmede de verlossing.

Voor het eerst sinds 2015 wordt er weer eens overwinterd door de Rotterdamse club in Europa. Het is het loon voor de wilskracht, de fitheid, het geloof in eigen kunnen. Feyenoord speelde nota bene een uur met tien man door een rode kaart voor Guus Til en kwam tweemaal achter door het geschutter van Marciano die onder de lat stond door een coronabesmetting bij Justin Bijlow.

Twee invallers maakten het verschil uiteindelijk. Lutsharel Geertruida, die in de 87e minuut zelf dichtbij een treffer was, schepte de bal in de 93e minuut vanuit de as op het hoofd van Dessers die hem precies zo raakte dat het leer met een boog over Slavia-doelman Mandous plofte.

Met orkaankracht werd gejuicht door de vele meegereisde Feyenoord-fans die precies achter het doel zaten waar gescoord werd. Ze sprongen, gilden, gooiden hun bier in de lucht en knuffelden elkaar. Het zal voor altijd een memorabele reis blijven voor hen. Bij verlies zou Feyenoord het op 9 december thuis moeten afmaken tegen Maccabi Haifa.

Weer in de slotfase

Nu kan die wedstrijd gebruikt worden om even bij te tanken in een loeidrukke periode. Het zal nodig zijn, al is het onvoorstelbaar hoe vaak Feyenoord in de slotfase het verschil weet te maken, terwijl er daarvoor toch al flink gas is gegeven. Met Dessers steevast in de rol van goudhaan. Ook tegen Sparta, Union Berlin en AZ tekende de Belg in blessuretijd voor een doorslaggevende treffer. Inmiddels scoorde de huurling van Genk iedere 46 minuten. Maar uitgerekend de enige keer dat de supersub in de basis mocht beginnen, deed hij dat niet.

Dessers mocht tegen Slavia al in de achttiende minuut opdraven voor de geblesseerde Bryan Linssen. Het stond toen al 1-0 omdat Marciano de bal te zacht naar Tyrell Malacia speelde en Slavia uiteindelijk via Olayinka profiteerde. Wonderschoon was de gelijkmaker. Een diepe bal van Marcos Senesi werd in twee instanties teruggelegd door Jens Toornstra. Dessers dreigde uit te halen, maar draaide met zijn rechtervoet een rondje op de bal om die vervolgens met links binnen te schieten.

Kort daarop zette Til een onbesuisde tackle in die tot zijn wegzenden leidde. Slavia, dat moest winnen om de koppositie in zicht te houden, wist niet tot echte kansen te komen, maar scoorde wel doordat Marciano in de 66e minuut een schot dat recht op hem afkwam liet vallen. Kuchta benutte het buitenkansje en dacht de gevierde man te zijn. Maar hij rekende buiten Dessers, nieuwe held in Rotterdam.