Feyenoord wint van Willem II met 2-0 en staat weer vaster op plek 3

Luis Sinisterra viert de 1-0. Beeld ANP

Uiteindelijk brak de man die de voorbije week bijna 40 uur in het vliegtuig zat, Luis Sinisterra, de ban. De buitenspeler speelde twee interlands met Colombia die weliswaar werden gewonnen, maar alsnog resteerde een kater doordat kwalificatie voor het WK voor Colombia uit zicht verdween.

Sinisterra trainde pas vrijdag voor het eerst weer mee, maar werd onmisbaar geacht door Slot. Met recht. Zijn treffer kwam voort uit een individuele actie zoals weinig Feyenoorders die in de benen hebben. Sleepje langs zijn tegenstander en hup hard uithalen in de korte hoek. Hij verraste Willem II-doelman Wellenreuther, tot dat moment, en ook nadien, veruit de beste bij de bezoekers. In blessuretijd strafte invaller Linssen nog een mislukte terugspeelbal van Willem II-verdediger Dammers af.

Druk op de bal

Feyenoord opende gedreven, met veel druk op de bal over het hele veld. Met genoeg (schiet-)kansen ook voor Dessers, Kökcü en Pedersen. Die laatste speelde voor de geblesseerde Geertruida. De Noorse back stoomde doorlopend op over de rechterflank, maar was niet altijd even zuiver met zijn voorzetten. Hij miste ook de rust toen hij in redelijke vrijheid op Wellenreuther af denderde. Wellenreuther hoefde ook niet in actie te komen toen Nelson knap zijn man omspeelde en voorlangs schoot. Wel moest de keeper zich strekken bij een kopbal in de blessuretijd van de eerste helft van Sinisterra na een corner van Kökcü.

Willem II slaagde er ondertussen lange tijd niet in ook maar een balcontact in het strafschopgebied van Feyenoord te realiseren. De ploeg van coach Hofland, opvolger van de eerder ontslagen Fred Grim, bood Feyenoord wel redelijk partij op het middenveld met de sterke Saddiki voorop.

Hoewel Willem II na rust aanvankelijk wat aanvallender opereerde, kreeg Feyenoord toch weer veruit de meeste kansen. Een volgende schietkans voor Kökcü redde Wellenreuther nog met zijn voet, maar daarna liet de Duitse blikvanger zich in de 67e minuut verrassen door Sinisterra, die raak schoot met zijn mindere linkerbeen.

Pas vlak voor tijd werd Willem II serieus gevaarlijk toen Heerkens ineens de bal voor zijn voeten kreeg na zeldzaam matig uitverdedigen van Feyenoord, maar te gehaast schoot. In blessuretijd maakte Linssen aan alle onzekerheid een einde. Daardoor moet Willem II vrezen voor de drie achtervolgers onderin. Feyenoord positioneert zich weer steviger op plek 3 en kan vast gaan toeleven naar de thuiswedstrijd donderdag tegen Slavia Praag in de kwartfinale van de Conference League.