Feyenoord wint van Excelsior (2-0) en kan volgende week in eigen huis landstitel binnenhalen

Winst volgende week in eigen huis tegen Go Ahead Eagles volstaat daardoor voor de zestiende landstitel. Voor veel Feyenoordsupporters had dit scenario toch al de voorkeur. Het stadion van Excelsior kan slechts 3500 toeschouwers herbergen, veel Feyenoordsupporters trachtten aan een kaartje te komen want het uitvak was pijlsnel uitverkocht.

Er viel wel te onderhandelen met Excelsior seizoenkaarthouders die in een klap hun kosten voor een heel seizoen eruit konden krijgen. Alsnog waren er tienduizenden Feyenoordsupporters die een alternatieve feestlocatie moesten reserveren. Uit angst voor een bestorming werd het stadionnetje nabij de Maas omzoomd met paarse containers en dranghekken en een behoorlijke politiemacht.

Het bleek achteraf dus niet nodig door de winst van PSV. Er waren nog steeds veel Feyenoordfans. Sommigen zaten in Feyenoordshirt tussen de Excelsior-fans. Excelsior is een van de weinige eredivisieclubs waar dat geen enkel probleem is.

Over de auteur

Bart Vlietstra schrijft sinds 2015 over voetbal voor de Volkskrant. Hij werkte ook voor diverse sportprogramma’s op televisie.

Sterker, al in de achtste minuut zong het plukje fanatieke Excelsior-fans achter het doel de naam van Mats Wieffer, vorig seizoen spelend bij Excelsior, maar toch echt op het veld in een Feyenoordtenue. Met name hij oogde gedreven, bijna bezeten, Wieffer. Hij zat overal tussen en wilde zo snel het spel verleggen dat het soms ten koste ging van de zorgvuldigheid. Langs de lijn stond coach Slot fanatiek als altijd aanwijzingen te geven en in zijn handen te klappen om zijn manschappen aan te vuren, het veelvuldig aangeheven lied ‘Arne, we worden kampioen’ negerend.

Spits Giménez scoorde al in de negende minuut koppend op aangeven van Paixaõ. Het was zijn achtste opeenvolgende doelpunt in een uitwedstrijd op rij, daarmee evenaarde hij een record.

Feyenoord controleerde de eerste helft het duel, maar moest toch een paar kansjes toestaan. Na rust drong Excelsior, dat probeert nacompetitievoetbal te ontlopen, aanvankelijk nog meer aan en werd Feyenoord nauwelijks nog gevaarlijk. Justin Bijlow toonde zijn kwaliteiten op inzetten van spits Couhaib Driouech.

Maar Feyenoord klaarde de klus een kwartier voor tijd in kenmerkende stijl. Een machtige run van Lutsharel Geertruida van achteruit met de bal aan de voet, de pass op maat naar invaller Quinten Timber die dribbelend versnelde vanaf de middenlijn en precies op tijd de bal meegaf aan Giménez die al maanden hardnekkig weigert kansen onbenut te laten.

Ineens stonden er overal in het stadion Feyenoordsupporters op, als krokussen in het voorjaar. Over een week kan het zover zijn in de eigen Kuip dus, het begin van een zalige kampioenszomer voor Feyenoord.