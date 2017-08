Feyenoord wint van angstgegner Excelsior (1-0), maar alleen assist Vilhena van internationale klasse

Kunstgras

Hoogtepunten van de wedstrijd 18e minuut Doelpunt Boëtius, met hulp van Vilhena



21e minuut Grote kans Jorgensen na gefrommel bij hoekschop



30e minuut Voorzet El Azzouzi, Botteghin timed verkeerd of is te traag Elbers kan bijna binnetikken.



32e minuut Jones achter standbeen



45e minuut Mattheij komt zelf in de problemen doordat de bal niet doorrolt



68e minuut Botteghin frommelt zich over de as van het veld naar voren, maar Boetius mikt weer ver naast de kruising



72e minuut Massop bijna uit vrije trap Jones

Veel discussie was er vooral over het kunstgras dat destijds niet gesproeid was en daardoor lastig bespeelbaar bleek. De eredivisieclubs hebben nu afgesproken om standaard het veld vooraf nat te spuiten.



Wezenlijk invloed had die sproeibeurt niet op het spelniveau, of het moest zijn dat de thuisclub een mindere indruk maakte dan op 7 mei. De Kralingers, vorige week nog winnaar op echt gras bij Willem II, speelden mat; Feyenoord evenzeer, maar dat kon leunen op een vroege voorsprong.



Het doelpunt was trouwens wél de moeite waard, zeker om vanuit talloze cameraposities te herbeleven. Vooral de pass van middenvelder Vilhena op zijn diepgaande maatje Boëtius, puur op intuïtie en toch exact op maat gegeven, was van internationale klasse. Boëtius rondde vervolgens klinisch af in de verre hoek.