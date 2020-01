Feyenoord wint profwedstrijd van pupillenlengte

Luciano Narsingh viert zijn goal. Beeld BSR Agency

Het restant van Fortuna Sittard – Feyenoord blijkt dinsdag een variant op het aloude kinderthema bij straatvoetbal: laatste goal wint. Of eerste goal wint. Hoe je het ook noemen wilt.

Het is allebei waar, door het luid bejubelde doelpunt van oud-international Luciano Narsingh, 15 seconden voor tijd van de verlenging. Het dolle gejuich van het legioen achter het doel waarin Narsingh scoort, voelt als een douche van champagne voor de weinig verwende aanvaller.

Het gebeurt na 57 minuten voetballen, na de 63 van vorige week, toen de achtste finale van het bekertoernooi vanwege mist werd gestaakt. ‘Het veld is erbarmelijk, maar dat mag geen excuus zijn. Dan kun je alleen hard werken’, aldus de winnende trainer Dick Advocaat. ‘Het is belangrijk, dat we weer een ronde verder zijn.’ Sterker: kwartfinale, bij Heerenveen, op donderdag 13 februari.

Advocaat is inmiddels elf duels ongeslagen op de nationale velden, nadat hij Jaap Stam opvolgde: negen in de competitie, twee in de beker. ‘De verklaring? Iedereen weet wat hij moet doen. En met hun kwaliteiten pakken de spelers dat ook op.’

Tweede paal

Dat thema van de laatste goal die tevens de winnende is, is tot in de perfectie uitgewerkt. Na 29 minuten en ruim 40 seconden in de verlenging slingert invaller Rick Karsdorp de bal prachtig voor het doel, waar Luis Sinistera vanaf de tweede paal met het hoofd terug legt en Narsingh van dichtbij inschiet. Feyenoord kwartfinalist. Plus de opmars in de competitie naar plaats drie. Advocaat wint ook als Feyenoord niet goed speelt, soms met geluk. ‘We weten dan toch vaak een goal te maken. We laten drie aanvallers staan. En de wil is fantastisch.’

Ze staan te schelden, supporters van Fortuna. Ze hadden ergens een strafschop gezien. De woede zal vooral teleurstelling zijn, nadat Fortuna met name in de tweede helft van de verlenging steeds meer oprukt. Felix Passlack schiet met de buitenkant van de voet, waarmee hij Justin Bijlow dwingt tot een redding.

Het is een profwedstrijd van pupillenlengte, met een hoge mate van nervositeit. Voetballen in de achtste finales van het bekertoernooi, met een kwartfinale tegen Heerenveen als beloning voor de winnaar.

Het scenario voor dinsdag: 27 minuten voetballen. Of 27 minuten plus een verlenging van een half uur. Of 27 minuten, een verlenging van een half uur plus strafschoppen. Dat zijn de opties vooraf. Net als de strafschoppen aanstaande zijn, valt het doelpunt. De 1-2 dus, want de tussenstand van vorige week was 1-1. ‘We waren zo dichtbij strafschoppen’, treurt middenvelder Mark Diemers. ‘En als er strafschoppen komen, weet je het nooit.’

Kraakheldere avond

Het is een zeldzame avond in het voetbal. De klok begint te tikken vanaf de 63ste minuut, met een vrije trap voor doelman Alexei Koselev van Fortuna. Bijna alles is oud, althans, hetzelfde als vorige week, toen het zo mistig was dat scheidsrechter Kevin Blom staakte na 63 minuten. Zelfde trainers, bijna dezelfde spelers. En nu? Een kraakheldere avond. Sam Larsson van Feyenoord is ziek thuisgebleven en vervangen door Sinistera. Blom zelf is op Mallorca. Martin van den Kerkhof mag scheidsrechter zijn.

Fox Sports is weer uitgerukt met materieel en analisten. De supporters kunnen hun kaartje weer gebruiken en zijn bijna allemaal komen opdagen. Zelfs het vak van Feyenoord is opnieuw bijna vol. Wie nog geen kaartje had, kan voor 5 euro een ticket kopen. Fortuna heeft maandag getraind op scenario’s. Wat te doen bij een snelle treffer? Wat bij een doelpunt tegen? Aanvaller Bassala Sambou en verdediger Wessel Dammers doen tijdens de warming-up mee met de basisploeg. Advocaat zegt dat Feyenoord ‘zo weinig mogelijk risico’s’ zal nemen. Dat blijkt. Bal hoog en lang naar voren, is het devies.

Het is een vreemde wedstrijd. Veel fouten. Nerveus voetbal. Vreselijk veld. Haast. De Duitser Felix Passlack zweept het publiek op, dat voor al zijn gezangen veel minder tijd heeft. Feyenoord krijgt betere kansen in de eerste 27 minuten, de trainers wisselen snel hun spitsen omdat ze niet fit zijn. Bij Feyenoord gaan zelfs Nicolai Jørgensen en middenvelder Orkun Kökcü (licht) geblesseerd naar de kant. Fortuna smeekt in de 90ste minuut om een strafschop. Als de Limburgers die niet krijgen, blijken ze sterker in de verlenging. Maar mist is vervangen door mis. Beide ploegen grossieren in mislukte passes.

Als het grote verheugen op strafschoppen begonnen is, valt de goal. De eerste treffer. De laatste treffer. De beslissende treffer.