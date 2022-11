Feyenoord wint op z’n Italiaans van Lazio: geen nachtmerrie maar groots feest in Rotterdam

Matchwinnaar Santiago Giménez zet Feyenoord op 1-0. Beeld Pro Shots / Kay Int Veen

Het was alsof Lazio schrok toen Feyenoord eindelijk een lange pass met gevoel verstuurde van het middenveld. Op een zinderend spannende Europa League-avond leidde de trap van de ingevallen linksback Hartman tot verlossing bij de thuisclub, want er was een zeldzaam moment van wanorde achterin bij Lazio waarvan de ingevallen spits Giménez wist te profiteren. Het was genoeg op een avond waarop de Italiaanse ploeg de beste kansen had, maar de Nederlandse voor de verandering met de 1-0-zege aan de haal ging, genoeg zelfs voor groepswinst en dus directe plaatsing voor de knock-outfase.

Feyenoord en Lazio eindigden net als Midtjylland en Sturm Graz op acht punten, maar Feyenoord had het op basis van onderlinge resultaten het best gedaan en het beste doelsaldo en kwam de winst dus toe. Hoewel het eigenlijk maar een echt goede wedstrijd speelde, thuis tegen Sturm Graz, waarvan het vorige week echter door een late tegentreffer verloor waardoor het een benarde uitgangspositie had. Door Lazio was het twee maanden geleden bovendien volledig overrompeld.

Feyenoord opereerde mede daarom lange tijd voorzichtig, probeerde met zorg op te bouwen van achteruit. Maar de grote vorm ontbreekt daarvoor eigenlijk, zelfs de veelgeprezen bouwstenen Trauner, Hancko en Kökcü lijden de laatste weken opvallend veel balverlies. Technisch eenvoudige handelingen bleken eigenlijk gedurende de hele wedstrijd te lastig, ballen stuiterden van borsten, knieën en wreven alsof die plots onder hoogspanning stonden of, erger, simpelweg het juiste gevoel misten voor een deugdelijke aanname. Het vele balverlies leidde al vlot tot enkele vorstelijke kansen voor de Romeinen.

Beste vorm teruggevonden

Maar Feyenoord had het geluk dat doelman Bijlow, juist op tijd wel weer zijn beste vorm had teruggevonden. De doelman bleef lang staan toen ­Lazio-aanvaller Anderson en -middenvelder Lazzari op hem afstormden en redde kundig.

De Kuip werd vooraf opgezweept door de oldschool house van DJ Panic, een icoon uit de jaren negentig en bekend ook van de mixcompilatie A Nightmare in Rotterdam. Tot diep in de krochten van het oude stadion drong het angstaanjagende gebeuk door.

Paniek moest er komen in de rangen van Lazio, vooral voor rust soeverein ten opzichte van Feyenoord in de eerste poulewedstrijd in Rome (4-2). Feyenoord speelde toen ‘de slechtste helft’ sinds Arne Slot in de zomer van 2021 aantrad, aldus de coach zelf. Slot zoekt nog steeds naar zijn ideale formatie ook al valt het best mee met het blessureleed en ziekteverzuim en kun je begin november ook niet meer aankomen met aanpassingsproblemen van de nieuwkomers.

Ingeleverd

Ja, Feyenoord heeft ingeleverd ten opzicht van vorig seizoen, laat dat, nogmaals, gezegd zijn. Vooral de linkerkant is van een wapen een doelwit geworden. Malacia en Sinisterra togen naar de Premier League, ervoor kwamen allerlei spelers waarvan nog geen enkele wist te overtuigen. Tegen Lazio koos Slot voor een Zuid-Amerikaanse tandem; de Peruviaanse linksback ­Lopez en de Braziliaanse linksbuiten Paixão. Lopez handelde telkens zo onbeholpen dat hij steeds meer werd overgeslagen, en mocht al in de rust gaan douchen. Paixão maakte bepaald geen flitsende entree als landgenoot Leonardo Vitor Santiago een aantal decennia geleden, behoudens twee behoorlijke schoten.

Ook de andere Braziliaan, spits Danilo, kwam zelden in scoringspositie. Eigenlijk alleen vlak na de aftrap toen de enorme rookwolken van al het vuurwerk waren opgestegen en panische house eindelijk was vervangen door clubliederen, maar zijn schot was volstrekt krachteloos.

Lazio voor rust gevaarlijker

Lazio was voor rust gevaarlijker, hoewel coach Sarri vijf vaste krachten langs de kant had gelaten. Komend weekeinde vindt de Romeinse derby plaats tegen AS Roma en die wordt nogal wat belangrijker geacht dan een Europa League-wedstrijd die Lazio als groepshoofd mocht beginnen. Sarri hekelde evenwel de beslissing van de KNVB om Feyenoord (en Ajax) vrijaf te geven afgelopen weekeinde. ‘We zijn genaaid,’ stelde Sarri onomwonden.

Die gedachte bekroop Lazio opnieuw toen Hartman in de 64ste minuut een dieptepass verstuurde en Lazio-doelman Provedel vooral door verdediger Patric werd gehinderd waardoor de voor Danilo ingevallen Giménez kon profiteren. Langdurig was het protest dat terecht geen gehoor kreeg bij arbiter Peljto. Ook later kende die geen strafschop toe, toen Trauner contact maakte met aanvaller Pedro.

Het was knap dat Feyenoord in het half uur daarna het aandringende ­Lazio verder nauwelijks meer grote kansen toestond. Dat het wist te overleven. Niet nogmaals werd een Romeinse ploeg de horde waarover de Rotterdammers struikelden in Europa zoals vorig seizoen gebeurde. Toen reikte het tot de finale van de Conference League en verloor het in een matige wedstrijd met 1-0 van AS Roma. Uitschakeling in deze poule voor de winter zou tamelijk onverteerbaar zijn. In plaats van een nachtmerrie werd het door die ene geslaagde pass een groots feest in Rotterdam.