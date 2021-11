Feyenoord wint ook uitwedstrijd tegen Union Berlin

Robin Knoche van Union Berlin in duel met Cyriel Dessers Feyenoord tijdens de Conference League-wedstrijd in Berlijn. Beeld ANP

Feyenoord leidt de poule na vier wedstrijden met 10 punten, gevolgd door Slavia Praag (6 punten), Maccabi Haifa (4 punten) en Union Berlin (3 punten). Feyenoord besluit de poule met een uitwedstrijd tegen Slavia Praag (25 november) en een thuisduel met Maccabi Haifa (9 december). De winnaar van de groep plaatst zich voor de achtste finales. De nummer 2 strijdt met een nummer 3 van de Europa League om een plaats bij de laatste zestien.

Cyriel Dessers was voor de tweede keer binnen vijf dagen de grote man bij Feyenoord. Hij maakte in de 72e minuut het winnende doelpunt, nadat doelman Andreas Luthe was uitgegleden na een terugspeelbal. Luis Sinisterra schoot Feyenoord in de 15e minuut op voorsprong, nadat Bryan Linssen de paal had geraakt. Christopher Trimmel maakte in de 41e minuut met een geplaatste trap gelijk.

Union Berlin eindigde het duel met negen man. Trimmel en Cedric Teuchert werden in de slotfase uit het veld gestuurd.