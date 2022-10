Feyenoord wint met enig fortuin, FC Twente hekelt de arbitrage

Feyenoord-verdediger David Hancko viert de 2-0 tegen FC Twente. Beeld Pro Shots / Kay int Veen

Het evenwicht werd daarmee uit het treffen gesloopt. Na rust was Feyenoord tegen tien Twente-spelers heer en meester. De 2-0 zege was een magere afspiegeling van de kansenverhouding, vooral spits Giménez was slecht op schot.

Het had anders kunnen lopen als arbiter Higler, Twente een strafschop had gegeven toen Van Wolfswinkel in de achtste minuut ontsnapte en Trauner hem zwaar hinderde bij zijn doelpoging. Met als extra consequentie een rode kaart voor Trauner. Maar Higler floot niet en de VAR, Danny Makkelie in dit geval, greep niet in.

Feyenoord had daar dus enig fortuin mee, net als een paar dagen eerder op bezoek bij FC Midtyilland, in het kader van de Europa League, toen het dankzij ingrepen van de VAR voor rust op 2-0 kwam. Uiteindelijk sleepte Feyenoord die partij niet over de streep (2-2) na een belabberde tweede helft, tot ontevredenheid van coach Slot.

Onorthodox begin

Slot wilde frisheid in zijn ploeg waarvan het gros niet gewend is aan een dubbel programma. Hij liet zijn ploeg vrij onorthodox beginnen in een 3-5-2 opstelling, met spits Giménez voor Danilo. Geregeld hekelt Slot tegenstanders die met drie centrumverdedigers aantreden, maar Feyenoord wilde het aanvallend uitvoeren met de vleugelbacks Hancko en Pedersen vaak tot ver over de middenlijn. Het leidde vlot tot een grote kans toen Pedersen voorgaf op Hancko wiens schot op de doellijn werd gestuit door Twente-verdediger Pröpper.

Maar de juiste afstemming ontbrak, Feyenoord was slordig aan de bal en stond grote kansen toe waaronder dus voor Van Wolfswinkel in de achtste minuut na een knappe pass van Kjølø waarop al vlot werd teruggegrepen op 4-3-3 door Feyenoord.

Het moment met Van Wolfswinkel was de eerste van vele keren dat spelers van beide ploegen alleen voor de doelman van de opponent verschenen, maar die bracht telkens redding. Twente-doelman Unnerstall een stuk vaker en spectaculairder dan Feyenoord-keeper Bijlow. Timber, Giménez (liefst drie keer) en Cerny wisten daardoor niet te scoren.

Vertrouwde 4-3-3-systeem

Feyenoord was toen al lang teruggekeerd naar het vertrouwde 4-3-3-systeem en scoorde uiteindelijk kort voor rust via een prachtige directe vrije trap van Kökcü die de bal zo diep in de kruising prikte dat zelfs de lange atleet Unnerstall er zijn hand niet achter kon krijgen.

Even later ging Giménez alleen op Unnerstall af, hij stond buitenspel, maar er werd niet gefloten. Cerny verloor in een duel daarna de bal en wilde dat herstellen waarbij hij Dilrosun hard, maar op het oog niet opzettelijk raakte. Bij Twente waren ze pislink op arbiter Higler, zeker door de eerdere situatie met Van Wolfswinkel.

Feyenoord drukte direct na rust flink door en kreeg de beloning in de 64ste minuut toen Unnerstall een voorzet van Timber wegtikte en Hancko de rebound binnenkopte: 2-0. Daarna werd er veel gewisseld, en was er weinig meer aan.

Voor de vijfde maal op rij hield Feyenoord de nul, een prettig gegeven voor Slot richting de thuiswedstrijd tegen FC Midtyilland komende donderdag, cruciaal in een poule met alle clubs op 4 punten. Daarna gaat het op bezoek bij koploper AZ, Slots oude club. Twente ontvangt dat weekeinde FC Groningen.