Feyenoord wint inhaalwedstrijd tegen Heracles en passeert PSV op de ranglijst

De geest is sterker dan het lichaam, ­debiteert bondscoach Louis van Gaal vaak. Feyenoord hoopt in een uiterst drukke periode met tien wedstrijden in een maand tijd die wijsheid ten uitvoer te brengen. Het gaat met horten en stoten. Zondag werd ondanks een overwicht gelijkgespeeld tegen FC Twente (0-0), gisteravond was het in een slordige partij net iets beter dan Heracles: 2-1.

Ja, de sprints werden gemaakt door de Feyenoorders, de linies bleven zoveel mogelijk aaneengesloten en de blik was zo vaak als dat kon naar voren gericht. Spelers moedigden elkaar voortdurend aan, als substituut voor het ontbrekende publiek. Maar de accuratesse ontbrak te vaak, zeker bij de eindpass of in de afronding. Soms ook bij het uitverdedigen, wat Heracles de 0-1 en nog een paar kansen opleverde.

Heracles, veertiende op de ranglijst, was echter de juiste tegenstander op het juiste moment. De ploeg van coach Wormuth kan heel behoorlijk voetballen, maar lijkt juist in het hoofd vast te lopen. Op verplaatsing verliest Heracles continu, vooral omdat handenvol kansen worden gemist. Gisteravond moest het bovendien de vroege aftocht van de zwaar geblesseerd geraakte Ismail ­Azzaoui verteren. Het bleek te veel ­gevraagd, zeker na rust gaf het Feyenoord steeds meer ruimte, werd het allengs onzorgvuldiger en was het aan doelman Blaswich te danken dat de score niet hoger opliep.

Feyenoord heeft juist het psychologische voordeel dat het de overwinningen er uiteindelijk nog wel uittrekt, hoeveel moeite dat soms ook kost. Maar het mist de fans, mist het geschreeuw dat de lijven in het roodwit continu maant om toch weer gas te geven. ­Feyenoordcoach Slot stelde al meermaals: ‘Onderschat dat niet.’

Hoog energieverbruik

Lijven die toch wat vermoeider ogen. Het is niet erg verbazingwekkend, Feyenoord liet om financiële redenen meer spelers vertrekken dan het aantrok, er is geen beloftenelftal dat op een hoog niveau acteert. Feyenoord verbruikt bovendien handenvol energie om tot kansen te komen. ‘We hebben geen speler die twee man passeert en hem er dan even inlegt. Het zijn vooral langlopende aanvallen waar we onze kansen uit creëren,’ analyseerde Slot vooraf. ‘Dat kost kracht.’

Teken aan de wand was dat de meest begenadigde lopers aan Feyenoordzijde, Jens Toornstra en Marcus Pedersen, op de bank begonnen. Juist op hun posities denkt Slot op papier kundige vervangers te hebben met rechtsbuiten Alireza Jahanbakhsh en verdediger Lutsharel Geertruida. Maar ze behoorden tot de mindere spelers gisteravond. Jahanbakhsh heeft nog steeds niet gescoord in de eredivisie en het is de vraag is of de vorm van drie jaar terug, toen hij topscorer van de eredivisie werd, nog terugkeert.

In fases werd Heracles opgejaagd, maar net zo goed werd Feyenoord vooral in de eerste helft zelf af en toe teruggedrukt door Heracles dat makkelijker voetbalt dan de ranglijst doet vermoeden. Feyenoord had voor het weekeinde gehoopt dat het met twee zeges kon opschuiven naar de eerste plaats op de ranglijst, maar de remise bij Twente verhinderde dat. Het blijft wel dicht in het spoor van koploper Ajax, met slechts een punt achterstand.

Orkun Kökcü en Luis Sinisterra startten wel hoewel ze drie dagen eerder nog gekwetst het strijdtoneel in ­Enschede verlieten. Een zegen voor Feyenoord, want de middenvelder en buitenspeler maakten het verschil. Kökcü met zijn dwingende spel, zijn acties, zijn balvastheid. Sinisterra was als een roofdier, niet al te fanatiek, maar driemaal plotseling op zijn post om genadeloos toe te slaan.

De VAR

Slechts twee doelpunten werden geteld. In de 13de minuut corrigeerde de VAR scheidsrechter Bas Nijhuis die aanvankelijk toestond dat Jahanbakhsh, Heracles-back Giacomo Quagliata ­blokte in de aanloop naar de pass van Aursnes op de koelbloedige Colombiaan Sinisterra.

Direct daarop gaf Geertruida een ­hopeloze pass over de breedte waarop Senesi matig anticipeerde. Via Azzaoui kwam de bal bij Bakis die makkelijk kon binnenschieten. Het was de opmaat naar het ijzingwekkende moment aan de zijkant waar Azzaoui na een duel met Sinisterra ter aarde stortte en het uitschreeuwde van de pijn. Zijn knie oogde geheel verdraaid, het schreeuwen veranderde in kermen, in huilen, ploeggenoten knielden om hem heen, hier en daar kroop een traan in een oog. Ook Sinisterra, zelf in het verleden zwaar geblesseerd geraakt aan zijn knie, oogde aangedaan.

De Colombiaan wist zich alsnog op te richten. Eerst profiteerde hij in de blessuretijd van de eerste helft van een ijzersterke actie van Kökcü die het strafschopgebied in denderde en op het juiste moment voortrok. In de 69ste minuut was hij het eindstation van een uitbraak. Dankzij snel doortikken van Guus Til kwam hij oog in oog met Blaswych en bleef hij opnieuw koel. Koel in zijn hoofd.