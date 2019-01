Feyenoord, wat nu? Vijf mogelijke opvolgers van Van Bronckhorst

In alle scenario's is er een belangrijke rol voor Dirk Kuyt, de oudspeler van Feyenoord. Beeld ANP

Dick Advocaat (71)

Schat aan ervaring. Hielp Van Bronckhorst diens ­eerste grote crisis te bestrijden. Kan spelers nog steeds raken, bewijst hij bij FC Utrecht. Ideale ­tussenpaus. Kuijt kan vast de veldtrainingen doen.

Een heel seizoen aan het roer, wil hij dat nog wel? Meer een resultaatcoach dan een bouwer.

Henk Fraser (52)

Populaire oud-Feyenoordspeler. Toen hij in 2007 weg moest als jeugdtrainer was de Kuip te klein. Succesvol bij ADO en Vitesse, in de race om promotie met Sparta. Heeft de steun van opinieleider Willem van ­Hanegem. Eventueel in combinatie met z’n oude ADO-collega Maurice Steijn, die bevriend is met algemeen directeur De Jong, uitstekend presteert met VVV en afgelopen zomer al sprak over assistentschap.

De man die Fraser wegstuurde, Stanley Brard, is net weer binnengehaald door Feyenoord. Geen noemenswaardige band met Kuijt.

Alfred Schreuder (46)

Opgeleid door Feyenoord. Speelde ook in het eerste, bouwde destijds diepgaande ­relatie op met Kuijt. Kreeg een stoomcursus crisismanagement bij het ontplofte FC Twente en een masterclass innovatief trainen van Hoffenheim-coach Julian ­Nagelsmann. Ondersteunt nu de succesvolle Ten Hag bij Ajax. People’s manager en tactisch sterk. Misschien in combinatie met andere oud-Feyenoorder Kees van Wonderen, die momenteel bondscoach Koeman ­assisteert.

Ontslagen bij FC Twente, omdat hij te vaak verloor. ­Directe overstap van Ajax naar Feyenoord ligt gevoelig.

Frank Wormuth (58)

Maakte van Heracles een topfitte, dynamische, adaptieve ploeg. Opleider van tal van Duitse (lap)topcoaches, geweldige spreker, 24/7 op de club. ­Ergens vergelijkbaar met Rafael Benítez, een van de trainers van wie Kuijt het meest opstak en met wie hij het prettigst samenwerkte.

Niet bijster veel uitstraling en topclubervaring, geen Feyenoordverleden.

Louis van Gaal (67)

Laat spelers- en teamontwikkeling hand in hand gaan met resultaten. Twee handen op één buik met technisch directeur Van Geel, drinkt soms koffie met Kuijt in hun beider woonplaats Noordwijk. Zei eerder: ‘Ik pas bij Feyenoord. Dat is een volksclub en ik ben een volksjongen.’ Vrouw Truus is groot Feyenoordfan.

Wees Feyenoord begin 2014 al eens af. Van Gaal is sindsdien nog kieskeuriger geworden. Truus heeft Louis bovendien het liefst thuis.