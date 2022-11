Feyenoord wandelt op herfstige zonnestralen, waar bij Ajax de crisis rondwaart

Brian Brobbey baalt van zichzelf na het missen van een kans tegen Groningen. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Hoewel het getal 14, als het aantal gespeelde wedstrijden, associaties oproept met een beroemde oud-voetballer uit Amsterdam, is het speciale seizoen 2022-2023 tot nog toe de jaargang van de stad met drie clubs in de eredivisie: Rotterdam.

Feyenoord staat eerste en Sparta zesde, en dat mag allebei een verrassing heten. En dat terwijl het gepromoveerde Excelsior braaf punten sprokkelt, al was daar zondag een dikke nederlaag (5-1). Maar dat is logisch, want het was tegen Feyenoord.

Alle topclubs, van Ajax en PSV tot Feyenoord en AZ, en eigenlijk ook FC Twente op de vijfde positie, acteren vrij wisselvallig, qua spel en prestaties. Maar terwijl Ajax duidelijk achterblijft bij de verwachtingen en de crisis rondwaart in Amsterdam, wandelen ze in Rotterdam op herfstige zonnestralen. Soeverein eerste. Wie had dat gedacht, na de leegloop afgelopen seizoen, nadat veel pionnen van de sterke ploeg dankzij de plaatsing voor de finale van de Conference League zorgden voor tientallen miljoenen transfergelden? Eindelijk vloeide de kas van Feyenoord vol, een van de doelstellingen van trainer Arne Slot na diens eerste jaar.

Kunstenaar Slot

Nederlandse topspelers bleken te duur. Feyenoord zocht vooral naar voetballers uit het buitenland, geregeld met vrij onbekende namen. De een doet het beter dan de ander, maar al met al blijkt Slot opnieuw een kunstenaar in het bouwen van een elftal. De eerste plaats is ook te danken aan het falen van Ajax en PSV, doch is vooral ook de verdienste van Feyenoord zelf.

Feyenoord moet in staat zijn tot het einde mee te doen om het kampioenschap, want met Feyenoord kan het normaliter alleen beter gaan na het WK. Niet al te veel spelers (drie of vier) hoeven naar het landentoernooi. Dat geldt trouwens nog veel sterker voor de outsider op de titel, AZ, die zelfs niet één speler afvaardigt naar Qatar.

Om het falen van Ajax in perspectief te plaatsen: van Ajax mogen tien spelers naar het wereldkampioenschap: zeven voor Nederland, plus Edson Álvarez (Mexico), Dusan Tadic (Servië) en Mohammed Kudus (Ghana). Van AZ dus geen een. En toch is het verschil op de ranglijst één punt en won AZ van Ajax. Feyenoord, met een redelijke afvaardiging actief in Qatar (Justin Bijlow, Sebastian Szymanski, vermoedelijk Alireza Jahanbakhsh en misschien Santiago Giménez), hoeft daarbij net als AZ geen tussenronde te spelen voor in Europa. De clubs eindigden als eerste in de groep. Ajax en PSV dienen een extra inspanning te leveren in februari, tegen Union Berlin en Sevilla.

Slot en Pascal Jansen (trainer AZ) kunnen lekker blijven trainen, Ajax loopt leeg en is in crisis. Zoveel is duidelijk, al valt de achterstand dus mee. Trainer Alfred Schreuder zegt telkens dat hij de druk aankan en dat de kritiek van hem afglijdt, maar intussen is het spelpeil zeer bedenkelijk. Twee punten uit de laatste drie duels, afgegaan in de Champions League. De dragende spelers Daley Blind en Dusan Tadic hebben ogenschijnlijk hun beste jaren achter zich en veel van de aankopen van het nieuwe technisch duo Hamstra/Huntelaar zijn omstreden of zonder meer matig.

Tijd voor bezinning

Het niveauverschil met de vertrokken voetballers is gewoon te groot. Het WK biedt tijd voor bezinning, net als bij PSV, dat de wisselvalligheid zelve is. De ene week winnen bij Ajax, de wedstrijd daarop dat voordeel weer verspelen door thuis van AZ te verliezen. AZ speelt gemiddeld gesproken verre van sprankelend, maar het heeft ongekende strijdlust en kan topwedstrijden winnen. De topper van zaterdag was van mager niveau, zoals het voetbal de laatste tijd in het teken leek te staan van het WK.

Vrijdag maakte bondscoach Louis van Gaal zijn selectie bekend. Van Gaal zei dat hij verwachtte van de internationals dat ze hun laatste wedstrijden zouden winnen. Dat bleek lastig. Het zal een speler van Ajax ook gebeuren dat hij op het kunstgras van Emmen een blessure oploopt en het WK mist.

De verrassing van het seizoen is Sparta, met de nieuwe trainer Maurice Steijn. Sparta streed vorig seizoen nog tegen degradatie en beheerst nu een degelijk type spel, leunend op een solide defensie en een talent als Sven Mijnans. Sparta staat zesde en incasseerde slechts 16 doelpunten, eentje minder dan Ajax, vier minder dan PSV. FC Twente doet het in defensief opzicht trouwens nog veel beter, met slechts drie punten achterstand op Ajax en PSV en 9 doelpunten tegen. Dat is het aantal van een absolute topclub. Wie weet, doen na het WK vijf clubs mee om de titel.