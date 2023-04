Feyenoord wacht hete avond in dankzij Mourinho opgebloeid Romeins stadion

Spelers van Feyenoord tijdens de trainingssessie voorafgaand aan Europa League kwartfinale tegen AS Roma in het Olympisch Stadion van Rome. Beeld ANP

Het wordt ‘groots’ en ‘heet’ en ‘geweldig’. De ogen van AS Roma-fan en -fanshopmedewerker Francesco Bari lichten op als hij preludeert op de sfeer in Stadio Olimpico donderdagavond als AS Roma er Feyenoord ontvangt voor de kwartfinale Europa League. Die sfeer hangt de laatste anderhalf jaar bijna elke belangrijke wedstrijd in het antiek ogende, deels verroeste stadion dat opende in 1937, als AS Roma thuisspeelt. Feyenoord begint met een 1-0-voorsprong, verworven in de heenwedstrijd. Maar Roma heeft ‘67.000 extra spelers’, zinspeelde Roma-coach José Mourinho tijdens de persconferentie woensdagmiddag op het fanatisme van de Roma-supporters.

Decennialang was ‘Olimpico’ juist een tamelijk ongezellige bak die hooguit halfvol zat. Zelfs voor de hoofdstedelijke derby tussen AS Roma en Lazio was altijd nog wel aan kaarten te komen. Maar bij de fans van Roma is een vuur ontbrand sinds Mourinho daar trainer werd in de zomer van 2021. ‘Mourinho is God,’ zegt Bari, terwijl hij voor de deur van de drukke fanshop in de wijk Prati zijn sjekkie uitmaakt.

Mourinho bracht Roma de eerste Europese prijs door in de Conference League-finale Feyenoord te verslaan. Maar daarvoor al was er een ongekende geelrode mania losgebarsten. ‘Mourinho heeft een geweldige reputatie in Italië,’ vertelt Roma-volger van de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport, Massimo Cecchini. ‘Hij werkte hiervoor een jaar in Italië bij Internazionale en won direct alle prijzen. Het geeft supporters het gevoel dat het eindelijk iets kan worden met hun club.’

Mourinho als attractie

Mourinho is door zijn extraverte gedrag een attractie op zichzelf. ‘Hij trekt daardoor ook veel toeristen aan,’ weet Roma-fan en tolk Claudio Bisceglia. ‘Je ziet tijdens wedstrijden heel veel mensen helemaal niet naar het veld kijken, maar alleen naar de dug-out, naar Mourinho. De kunst voor hen is om Mourinho te fotograferen.’

Er is nog een vrij simpele reden voor de fors toegenomen bezoekersaantallen. De Amerikaanse eigenaar en multimiljardair Dan Friedkin besloot direct de toegangsprijzen te verlagen. ‘Een slimme zet,’ vindt journalist Cecchini. ‘Het doel van Friedkin is Roma superpopulair te maken, daarom zijn er ook grote namen aangetrokken.’

Het mag wat kosten. Roma draait al jaren 100 tot wel 200 miljoen euro verlies. De club anticipeert op de komst van een nieuw stadion in 2027 als AS Roma een eeuw bestaat, en op de val van Juventus, de populairste club in Italië. Juventus wordt meegesleurd in een financieel schandaal waarvoor ook invallen bij andere clubs zijn gedaan, waaronder AS Roma. Cecchini: ‘Dat kan de fans niets schelen. Zij willen alleen maar genieten nu, van goede spelers, een toptrainer. Hoe die betaald worden, interesseert ze niets.’

Een nieuw stadion zou ergens jammer zijn. Het Olimpico is, hoewel de tribunes vrij vlak aflopen en er een afgedekte sintelbaan rond het veld loopt, een icoon, alleen al door de rit over de imposante Viale del Gladiatori ernaartoe, het omzomende park met de grote beelden in atletische houdingen en hoge cipressen. De historie proef je overal, talloze kampioenschappen en grote wedstrijden waren hier.

Dranghekken rond fontein

Roma - Feyenoord wordt zo ook wel gezien. Dat komt mede door het verleden. Beide clubs speelden in 2015 tegen elkaar. Destijds beschadigden beschonken Feyenoord-fans de beroemde Barcacciafontein bij de Spaanse trappen, tot grote woede van de Romeinen. Woensdagmiddag stonden er veel politieagenten en dranghekken rond de fontein. ‘Speciaal voor de Feyenoordfans,’ bevestigt een politieman. Maar die laten zich daar, en ook rond andere trekpleisters zoals de Trevi-fontein, niet of nauwelijks zien.

Officieel zijn Feyenoordsupporters niet welkom bij de wedstrijd, maar meerdere groepjes supporters zijn toch afgereisd en hebben wedstrijdkaarten bemachtigd. Zoals een groep van zes mannen uit Dordrecht. Ze bestelden de kaarten gewoon via de clubsite en gaven een Belgisch huisadres op. Zin in heibel hebben ze ‘absoluut niet’, vertellen ze in het vliegtuig, dat gaan ze juist uit de weg . Misschien dat ze zelfs het Colosseum aandoen om maar niet op te vallen tussen alle toeristen.

Feyenoord is voorbereid op een bloedhete avond onder een blauwe Romeinse lucht, vertelde trainer Arne Slot op de persconferentie. ‘Fanatisme op de tribunes kan zeker invloed hebben op de ploeg. Dat merkten we ook op bezoek bij Ajax in de eerste helft, toen hing er ook een geweldige sfeer. Toen dat wat inzakte in de tweede helft waren wij de bovenliggende partij.’

Beter geworden

Eerder dit seizoen tegen Lazio, op 8 september vorig jaar, werd Feyenoord vooral in de eerste helft volledig weggeblazen. Met 4-2-verlies bleef de schade nog beperkt, terwijl Olimpico toen maar voor eenderde vol zat. Maar Feyenoord is veel verder nu, vindt Slot. ‘Het is de enige keer geweest dat we een helft lang werden weggespeeld. Op alle vlakken zijn we beter geworden, stabieler en ook veel fitter.’

Mats Wieffer die naast hem zat tijdens de persconferentie beaamde dat. ‘Ik viel twintig minuten in tegen Lazio en was na afloop helemaal kapot.’

Vorige week besliste Wieffer de heenwedstrijd na rust in het voordeel van Feyenoord met een machtige volley. De jonge middenvelder ziet meer op tegen de spelers dan de fans van Roma, vooral in letterlijke zin. ‘Ik stond vorige week in de catacomben en was een van de kleinere spelers, terwijl ik met 1 meter 90 zowat de langste Feyenoordspeler ben.’