Feyenoord voelt zich op z’n plaats in Europees ‘troosttoernooi’ en droomt van de finale

Spandoek dat Feyenoord-supporters vanaf de eerste voorronde meenemen. Het verwijst naar de finale-stad van de eerste editie van de Conference ­League. Beeld Willem de Kam

‘Tira-na-na-na,’ klinkt het vanavond waarschijnlijk in de Kuip bij een positief scoreverloop voor Feyenoord tegen Slavia Praag. Of anders ‘Naar Tirana, naar Tirana, hey hey hey Feyenoord’. Prominent in het stadion hangt een spandoek met daarop afgebeeld de Conference League-trofee en de tekst ‘Road to Tirana’.

In Tirana vindt de finale van de Conference League plaats. Het voelt voor Feyenoordfans inmiddels aan als een soort Mekka, honderden hebben er al een vlucht naar de Albanese hoofdstad geboekt. Feyenoord staat in de kwartfinale van het nagelnieuwe Europese toernooi tegen de Tsjechische kampioen Slavia die het al eerder in het toernooi trof (2-1 winst en 2-2). Overleeft de Rotterdamse club het tweeluik dan wacht een halve finale tegen PAOK Saloniki of Olympique Marseille.

PSV speelt in de andere helft van het schema tegen Leicester City, maar heeft nog twee andere ijzers in het vuur: de landstitel en de bekerfinale. PSV speelde eerder ook wedstrijden in de Champions League (voorronde) en Europa League.

Podium voor kleinere voetballanden

Feyenoord was direct al veroordeeld tot de Conference League, door de Uefa nadrukkelijk aangemerkt als een podium voor kleinere voetballanden. Tirana als finalestad was het beste bewijs daarvan. Het voelde voor Feyenoord aanvankelijk als straf voor een beroerd seizoen, want na een korte vakantie moesten er eerst nog drie voorrondes worden overleefd in krakkemikkige stadions in Oost- en Noord-Europa.

Veel prestige viel er op voorhand niet te behalen. Geld, zeker in de voorronden, ook niet. Tekenend is dat de coach die Feyenoord naar de Conference League loodste, Dick Advocaat, geen ‘Europees voetbal’-bonus kreeg.

Feyenoord struikelde in de allereerste voorronde al bijna over het nietige FC Drita uit Kosovo. Maar allengs ging het beter. De poulefase werd bereikt én overleefd met vaak knap voetbal. Na twee overtuigende zeges op FK Partizan in de achtste finale zweeft de symboliek plots door de lucht in Rotterdam. Exact twintig jaar geleden won Feyenoord de Uefa Cup. Feyenoord was daarnaast de eerste Nederlandse club die de Europa Cup I (1970) en de Uefa Cup (1974) veroverde. Nu gloort een nieuwe primeur.

In 2002 was er genoeg reden voortijdig uit te kijken naar de finale aangezien die zou worden afgewerkt in de Kuip. Maar in de zomer van 2021 wist slechts een enkeling waar de Conference League-trofee zou worden uitgereikt.

Spandoek met cultstatus

Toch wappert het Road to Tirana-spandoek al vanaf de allereerste voorronde in en rond de stadions waar Feyenoord in Europees verband opduikt. Inmiddels heeft het doek een soort cultstatus bereikt.

Het werd gefabriceerd door Feyenoord-fans Youri Vos en Maarten Staring, die deel uitmaken van een groepje van ongeveer vijftien man dat de club overal achterna reist. Publiciteit hoeft van hen niet zo, maar ze willen er toch even kort over praten.

De slogan ‘Road to Tirana’ was met een knipoog bedoeld, vertellen ze. Sinds 2002 ontbrak Feyenoord telkens bij de laatste acht van een Europees toernooi.

Vos: ‘En er doen toch echt goede clubs mee aan de Conference League.’

Na elke zege werd meer ingezoomd op het doek, zeker nadat Feyenoord er een foto van plaatste op het eigen Twitter-kanaal. Staring: ‘Toen werd het een begrip, al vonden veel supporters het meteen al supertof.’

Trofee met een witte schuimkraag

Staring vertelt dat de geel geverfde Conference League-trofee op het doek bewust een witte schuimkraag kreeg. ‘Zo kun je er ook een fors bierglas in zien.’

Past helemaal bij hun vrolijke, diverse gezelschap dat bier drinken in obscure kroegen in de plaatsen waar Feyenoord speelt minstens zo leuk vindt als het bezoeken van de wedstrijd zelf. Liever dan naar Manchester of Barcelona reizen ze zo diep mogelijk de Balkan in. Ze genieten van het ongerepte landschap, de sjofele straatjes, het spotgoedkope bier, de kameraadschap onderweg en de mysterieuze decors waar ineens Feyenoord-vlaggen en -doeken verrijzen.

De eerste trip naar Pristina, alwaar op 22 juli FC Drita wachtte, was de mooiste. Met een tussenlanding in Wenen werd gevlogen op de Montenegrijnse hoofdstad Podgorica. Daarna volgde een busreis van zeven uur die grotendeels door Albanië voerde. Voor de grap zeiden ze tegen elkaar: hier komen we nog terug.

Antieke Fadil Vokrri-stadion

Feyenoord kwam in het antieke Fadil Vokrri-stadion in een erbarmelijk duel niet verder dan 0-0. Gevreesd werd dat dit meteen de laatste Europese trip was. Maar sindsdien speelde Feyenoord nog in Luzern, Elfsborg, Haifa, Berlijn, Praag en Belgrado. In die laatste stad hing het ‘Road to Tirana’-spandoek prominent voor het uitvak. Na de met 2-5 gewonnen wedstrijd werd het door veel Feyenoordfans even aangeraakt.

Staring: ‘Het gaat steeds meer leven.’

Staring en Vos hebben nog niet geboekt voor Tirana. Vos: ‘Klinkt misschien gek van mannen die al maanden door Europa reizen met een Road to Tirana-doek, maar dat voelt toch als de goden verzoeken.’