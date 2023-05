Feyenoord viert zestiende landstitel uitgebreid na 3-0-zege op Go Ahead Eagles

Het feest kan los in de Kuip, de spelers van Feyenoord vallen elkaar in de armen na het duel met Go Ahead Eagles. Beeld Pro Shots

Het is het prachtige van de sport, van de eredivisie vooral. Geld is er belangrijk, maar nog niet allesbepalend. Feyenoord eindigde als vijfde in 2021, moest de play-offs in, een blamage voor een topclub. De sfeer lag onder het nulpunt, de topscorer en aanvoerder verkaste naar de aartsrivaal, er was amper een piek te besteden. Ongekend snel is de ploeg onder de die zomer aangetreden coach Arne Slot dus weer over de veel rijkere concurrenten Ajax en PSV geklommen.

Ongekend snel was ook hoe de ploeg van de vele ontsnappingen in de slotfase de kampioensklus klaarde. Binnen twintig minuten stond het al 2-0 tegen Go Ahead Eagles. Daarmee kon het feest nog wilder worden in de Kuip dan het al was. Feitelijk was het meer een afterparty, want al twee maanden diende de titel zich aan.

Over de auteur

Bart Vlietstra schrijft sinds 2015 over voetbal voor de Volkskrant. Hij werkte ook voor diverse sportprogramma’s op televisie.

De 3-2-winst bij Ajax, de eerste overwinning in de Johan Cruijff Arena sinds 2005, op 19 maart gaf de meeste supporters al het gevoel: dit wordt óns seizoen. Cruciale winst, niet alleen in mentaal opzicht, maar zeker ook doordat de uittredend kampioen op zes punten werd gezet, een voorsprong die een week later al opliep tot acht punten en daarna overtuigend werd vastgehouden.

Veel vertrouwen

Wekenlang klonk al het ‘Arne, Arne we worden kampioen’, zoveel vertrouwen was er onder de supporters, hoewel die de laatste decennia toch niet extreem verwend waren. Slot bleef echter tot de laatste minuut tegen Go Ahead Eagles, met de 3-0 stand allang op het scorebord, zijn ploeg aanvuren zoals hij dat al twee jaar zonder enige verslapping doet.

In de hele Rijnmond hingen zondagochtend al Feyenoord-vlaggen te wapperen, supporters reden over de Van Brienenoordbrug heen en weer om maar niets te missen van her en der ontluikend vreugdevuur en -gezang. Anderen stapten in watertaxi’s die hossend over De Maas scheerden. ‘Feyenoord, wat gaan we doen vandaag’ -hét lied van dit seizoen, hoewel al dertig jaar oud- klonk overal in de straten. Zo ook bij café Me Oma aan de Sportsingel, op een steenworp van het stadion. Feyenoorders uit de buurt, maar ook uit het Noord-Hollandse Cadzand en het Brabantse Best, klonterden hier samen om in te drinken en te zingen. Op veel shirts stond ‘Feyenoord kampioen 2022-2023’.

Vuurwerk, openbare dronkenschap en wildplassen werd door de bijrijder van een langsrijdend ME-busje beantwoord met een duimpje. In de wijk Hillesluis om de hoek van de Kuip deed Thais restaurant Feyenoord goede zaken door koud bier te verkopen aan het veelkleurige volk dat opstoomde naar het stadion. In de straat achter het etablissement groeide verdediger Lutsharel Geertruida op. ‘Iedereen gunt hem dit succes’, zei buurtbewoner Danilo Barbosa die hielp met de verkoop. ‘Hij komt hier nog vaak, probeert jongens op het rechte pad te houden.’

Succes van Varkenoord

Geertruida is de 22-jarige man van het winnende doelpunt tegen Ajax, en zelf opgeleid door Feyenoord, zoals ook Orkun Kökcü, Quilindschy Hartman en Justin Bijlow. ‘Deze titel is ook het succes van Varkenoord (trainings- en jeugdcomplex, red.),’ sprak Arne Slot vooraf.

Daarnaast verdient de scouting een pluim, afgelopen zomer werd Feyenoord half leeggekocht, nieuwe spelers kwamen uit alle windstreken, de Nederlandse spelers hadden vaak elders een kras opgelopen. Serieuze investeringen konden amper gedaan worden.

Maar ze werden razendsnel ingepast en stonden, niet toevallig, aan de basis van de drie treffers. Een bij Sevilla mislukte huurling, Idrissi, scoorde de 1-0 na een combinatie met een speler die voor acht ton werd opgepikt bij Excelsior, Wieffer. De 2-0 kwam van de Mexicaan Giménez op aangeven van de Braziliaan Paixão, ook zij waren nieuw en spraken niet of nauwelijks Engels bij hun entree afgelopen zomer. Paixão trapte in de tweede helft nog prachtig de 3-0 binnen.

Toch was dit Feyenoord razendsnel een geoliede machine, zoals coach Slot dat vorig seizoen ook al lukte. Slot is de gevierde man, mocht hij vertrekken stort alles in, is de vrees. Maar er zijn meer vaders van het succes.

Commissarissen Toon van Bodegom en Sjaak Troost vertelden een uur voor de aftrap in businessunit 30 over de aanstelling van technisch directeur Frank Arnesen en algemeen directeur Dennis Te Kloese, het verbeteren van de scouting en over het investeren in jonge Zuid- en Midden-Amerikaanse spelers.

Van Bodegom: ‘Alles is verbeterd, gemoderniseerd, op elk terrein.’

Geen nieuwbouw

Alleen een nieuw stadion kwam niet van de grond. Feyenoord blijft voorlopig in de Kuip, zo besloot het bestuur. Nieuwbouw is te duur. De Kuip levert relatief weinig geld op, maar de sfeer is er nog steeds ongeëvenaard in Nederland. Kort voor de aftrap rolde er een spandoek van 550 meter over de ruim 51.000 hoofden naar beneden. Eronder rook het naar vuurwerk. Lee Towers, hoewel niet meer zo goed ter been, had daarvoor al Mijn Feyenoord en You’ll never walk alone ten gehore gebracht, het werd luidkeels meegeblèrd.

In die elektrische sfeer bleven de relatief onervaren Feyenoord-spelers, van wie het gros nooit een prijs won, de bal rustig rondspelen en geduldig wachten tot er ergens een opening kon worden geforceerd. Tot aan het einde was er ook de vakkundig ingesleten discipline om gegroepeerd de druk op te voeren bij balverlies. Feitelijk was de wedstrijd een blauwdruk van het hele seizoen, inclusief het vele gezang. Met rood-witte sjaaltjes boven het hoofd.