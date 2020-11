Feyenoord verslaat CSKA Moskou in Europa League met 3-1

Lutsharel Geertruida na de 3-0. Beeld BSR Agency

Alle doelpunten vielen in de tweede helft. Feyenoord trok de wedstrijd naar zich toe met drie doelpunten in een tijdsbestek van 9 minuten. De ploeg van Advocaat verdiende de winst ook. Feyenoord speelde tegen de koploper van de Russische competitie veel beter dan vorige week tegen Wolfsberger AC, toen de thuisclub een forse nederlaag moest incasseren (1-4).

Onder luide aanmoedigingen van Advocaat durfde Feyenoord het aan om CSKA vaak al vroeg onder druk te zetten. Heel wat keer wisten de Rotterdammers zo al op de Russische helft de bal te veroveren. Feyenoord had in grote delen van de wedstrijd het overwicht. Alleen aan het einde van de eerste helft en kort na rust stond Feyenoord even onder druk.

Fraai schot

Advocaat koos ervoor om de snelle linksback Ridgeciano Haps als linksbuiten te posteren. Bryan Linssen, die zo op zoek is naar vorm en zelfvertrouwen, moest bij afwezigheid van de geblesseerde spitsen Nicolai Jørgensen en Robert Bozenik opnieuw in de punt van de aanval lopen. Linssen werkte hard, maar kwam wederom nauwelijks in het spel voor.

Feyenoord kreeg voor rust een paar aardige kansen, meestal via aanvoerder Steven Berghuis. De Russische doelman Igor Akinfejev lag echter steeds in de weg. Na een moeizame beginfase van de tweede helft trok de thuisclub de wedstrijd naar zich toe met drie doelpunten in amper 10 minuten tijd. Haps tikte na ruim een uur spelen de 1-0 binnen op aangeven van Berghuis, na voorbereidend werk van Orkun Kökcü. De Turkse international verdubbelde even later de voorsprong met een fraai schot van afstand. De mee opgekomen rechtsback Lutsharel Geertruida maakte er vrijwel direct daarna 3-0 van.

Het eigen doelpunt van Marcos Senesi, ruim 10 minuten voor tijd, was het enige smetje voor Feyenoord op een goede wedstrijd. De thuisclub gaf in de slotfase geen kansen meer weg en vierde de eerste overwinning van dit seizoen in de Europa League.