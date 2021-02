Feyenoord verliest zich in metamorfoses en wordt uitgeschakeld door Heerenveen

Beeld Tom Bode Multimedia

Als wel vaker trad kortsluiting op in het hoofd van de eigenzinnige Berghuis. De aanvoerder kwam in de eerste helft al goed weg toen scheidsrechter Mulder hem een gele kaart gaf voor een trap uit frustratie op de schenen van Joey Veerman. Na een uur moest de aanvaller alsnog van het veld, nadat hij te hard en te laat was ingekomen op linksback Rami Kaib.

Zo liet Berghuis zich weer eens van al zijn kanten zien. Een paar minuten eerder had hij zijn ploeg na een fraaie combinatie met Bryan Linssen op voorsprong gezet: 1-2. Het was een kwartier na rust waarin heel Feyenoord, na een matige eerste helft, zich van zijn beste kant liet zien. Door doelpunten van Linssen en Lutsharel Geertruida leek Feyenoord zich op te kunnen maken voor de halve finale tegen Ajax.

Tot Berghuis zich vergreep en Feyenoord als een soort ruïne instortte. Zo vergooide het de laatste kans op een prijs dit seizoen en de makkelijkste weg naar de Europa League, het ware doel voor Feyenoord. In de competitie moet het nu tweede worden om minimaal toe te treden tot het tweede toernooi van Europa. Anders rest slechts maximaal de nieuwe Conference League, het derde Europese niveau en veel minder aantrekkelijk en lucratief.

Idiote wijze

Feyenoord verloor de belangrijkste wedstrijd van het seizoen op haast idiote wijze. Als wel vaker was er geen peil te trekken op het spel van de Rotterdammers, dat zwakke momenten met fraaie staaltjes voetbal afwisselde. Onnavolgbare fouten liet volgen op goed uitgespeelde doelpunten. Alsof de ploeg van trainer Dick Advocaat tijdens de wedstrijd meerdere keren een complete metamorfose onderging.

Interessant was het om te zien hoe Feyenoord het probleem Joey Veerman zou neutraliseren. Door een tactisch foefje van trainer Johnny Jansen was de middenvelder er drie weken geleden in zijn eentje verantwoordelijk voor dat Feyenoord in hetzelfde stadion zijn slechtste competitiewedstrijd van het seizoen speelde. Het werd 3-0 voor de Friezen.

De afstraffing leidde tot een acute crisissfeer in Rotterdam. Volgens aanvoerder Steven Berghuis moest Feyenoord terug naar de tekentafel. Een geagiteerde Advocaat overwoog zijn toekomst. Drie dagen later luwde de opgezette storm door een knappe overwinning op PSV.

Maar in deel twee liep Feyenoord het eerste half uur tegen nagenoeg hetzelfde probleem aan, alsof het niet veel wijzer was geworden. Opnieuw had Veerman van trainer Jansen vanaf de linkerflank de vrijheid gekregen om zich te laten uitzakken en als extra middenvelder te spelen. Aarzelend keken Jens Toornstra, Lutsharel Geertruida en Berghuis naar elkaar wie de spelmaker moest oppakken.

Spraakverwarring

Rami Kaib profiteerde na een kwartier van de Babylonische spraakverwarring bij Feyenoord. De linksback dook in het gat dat de weggetrokken Veerman had gecreëerd. Geertruida lette op van alles behalve op de opkomende verdediger. Via de binnenkant van de paal schoot hij knap raak.

Met zijn harde overtreding op de schenen van Veerman stond Berghuis voor rust symbool voor de vertwijfeling bij Feyenoord. Als teken aan zijn ploeg dat de grens was bereikt, al had scheidsrechter Mulder dus ook toen al rood kunnen geven aan de aanvoerder van Feyenoord.

Wat er na rust gebeurde had werkelijk niemand voor mogelijk gehouden. Met een hevig schreeuwende en wijzende Advocaat met de punt van zijn schoenen aan de zijlijn gedrukt, draaide Feyenoord het duel binnen een kwartier om, terwijl Veerman tussen de drie doelpunten van Feyenoord door een strafschop miste.

De rode kaart van Berghuis zorgde opnieuw voor een plotwending, nu in het nadeel van de Rotterdammers, die zonder hun aanvoerder als tien verloren eenlingen over het veld renden. Geen communicatie, geen plan en een onbegrijpelijke flater van doelman Nick Marsman. Binnen tien minuten zorgde Heerenveen via twee doelpunten van Benjamin Nygren en Siem de Jong voor een Friese remontada (4-3).

Voor Feyenoord was de afgang compleet, zag ook Berghuis vanaf de tribune. Zo lijkt het uitgesloten dat Advocaat in zijn laatste jaar als clubtrainer afscheid neemt met een prijs en moet hij bovendien oppassen dat het seizoen niet uitgaat als een nachtkaars.