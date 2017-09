Feyenoord verliest thuisduel van nieuwkomer NAC (0-2)

De 0-2, kort voor tijd, was typerend voor het Feyenoord van zaterdag. Amrabat speelde de bal vrij hard terug op doelman Jones, op diens rechterbeen. De doelman wilde de bal naar links kappen, zijn betere been, maar dat ging totaal fout. Enevoldsen, net ingevallen, kon de bal in het lege doel schuiven.



Feyenoord dacht zich op een late zomeravond in wandeltempo te ontdoen van NAC, op maximaal negentig procent van concentratie en inzet. NAC, dat afgelopen week door Achilles '29 was uitgeschakeld in het bekertoernooi, profiteerde dankbaar door eerst een treffer van de kleine aanvaller Giovanni Korte na ruim een half uur. Na dat doelpunt viel Feyenoord steeds onmachtiger aan. Feyenoord verloor derhalve zijn tweede competitieduel op rij, na PSV-uit, en heeft nu twee zware uitduels te gaan: dinsdag in Italië tegen Napoli, voor de Champions League, zondag tegen AZ in Alkmaar.