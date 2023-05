Feyenoord-verdediger Gernot Trauner: ‘Iedereen voelt dat het tijd is voor iets speciaals’

Gernot Trauner feliciteert Igor Paixão (r) met een van zijn twee doelpunten tegen RKC op 9 april. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

De kracht van Feyenoord volgens Gernot Trauner, de Oostenrijkse berg in het centrum van de defensie? ‘We zijn een eenheid. Natuurlijk hebben we individuele kwaliteiten, maar we hebben geen grote sterren. Dat kan een groot voordeel zijn. Als je ziet hoeveel spelers veel minuten hebben gemaakt, is dat anders dan bij veel andere succesvolle teams. Als de een eruit gaat, doet de ander het goed.

‘De trainer en zijn staf zijn cruciaal in dat proces. Daarbij zijn we echt fit. We hebben meermaals laten zien dat we wedstrijden kunnen winnen in de slotfase. En we hebben natuurlijk ook kwaliteiten. Positiespel, snel wisselen van flank, balbezit. Goede beslissingen nemen, vooruit spelen, tegenstanders uitspelen, overlappingen maken op de flank. Aanwezig zijn in het strafschopgebied. Hard werken.’

‘Voetballende apotheker’

Trauner is al een cultvoetballer genoemd. In die zin is hij nog niet zover als de spitsen József Kiprich of Mike Obiku, of Christian Gyan zaliger, de verdediger. Een van zijn bijnamen is de ‘voetballende apotheker’, omdat hij, met zijn kale hoofd, baard en soms met de pleister op de neus, zo rustig oogt en bijna onderkoeld zijn werk doet; het uitschakelen van spitsen. Precies. Met verantwoordelijkheidsbesef, met het recept voor succes.

Hij vindt de benadering in Rotterdam fijn, al is ‘cultvoetballer’ misschien wat overdreven. In de Après Skihut in Rotterdam verwarmde hij harten van supporters na het thuisduel met Lazio, door in een kluwen aanhangers clubliederen mee te brullen. Ogen gesloten in extase. ‘Het was niet het plan om te gaan, en zeker niet de bedoeling dat het werd gefilmd. Het was niet helemaal professioneel van mezelf. Het was wel leuk, op een speciale avond. We hadden helemaal uitgeschakeld kunnen zijn, maar op het eind van de avond stonden we eerste. Hoe succesvoller je bent, hoe minder tijd je hebt om succes te vieren. In Duitsland zeggen ze: soms moet je de feesten vieren als ze zich aandienen.’

Progressie

Als hij zichzelf beoordeelt, ziet hij progressie, al was er recent ook kritiek, toen AS Roma-invaller Paulo Dybala in de kwartfinale van de Europa League kort voor tijd de 2-1 maakte, hetgeen leidde tot verlenging en uitschakeling. ‘Vooral in balbezit ben ik vooruitgegaan, ook in de manier van denken. Voorheen speelde ik veel ballen gewoon. Nu steekt achter een pass een plan. Het gaat in Nederland minder om kick-and-rush dan in Oostenrijk. De goal in Rome heb ik bekeken. Natuurlijk kun je denken: waar sta ik, hoe had ik anders kunnen reageren? Maar het ging zo snel. Het was ook Dybala’s grote kwaliteit. Zijn aanname, hoe hij de bal meenam. Er was geen kans om de bal te onderscheppen. Hij draaide met zijn rug naar me toe, ik moest opletten om geen overtreding te maken. En zijn afronding was pure kwaliteit.’

De lonkende titel maakt veel goed. ‘Toen ik bij Feyenoord kwam, had de club moeilijke tijden achter de rug. De nieuwe trainer heeft vrijwel alles veranderd omtrent het voetbal en de wijze van spelen. Het is echt een reis voor mij. Het eerste seizoen was een van mijn beste jaren. Dan is het altijd de vraag: wat daarna? Maar dit seizoen is ogenschijnlijk nog beter. Iedereen voelt dat het tijd is voor iets speciaals, hoewel wij geconcentreerd blijven en van wedstrijd tot wedstrijd leven. In de kleedkamer praten we niet veel over ‘dat’, maar alleen over voetbal.’

Genie Slot

Hij analyseert trainer Arne Slot als het genie achter de opmars. ‘Hij is echt slim en heeft een grote visie op voetbal. Hij ziet en begrijpt wat er op het veld gebeurt, wat er verkeerd gaat, wat we misschien moeten veranderen. Hij leest het spel echt goed, ziet wat de tegenstander probeert en wat wij dan kunnen doen om het moeilijker te maken voor hen. Hij geeft je het gevoel dat hij altijd het antwoord voorhanden heeft. Voor een voetballer is het prettig te weten dat zijn trainer altijd een goed plan heeft. Hij vindt dan ook nog de goede woorden en houdt ons met beide benen op de grond.’

Zondag, na twee weken zonder duel, kan Feyenoord kampioen zijn, als PSV zaterdag niet wint bij Sparta en de koploper wint bij Excelsior. Anders volgen meer kansen. ‘We zullen er staan, ook mentaal.’ Het zal zijn eerste titel zijn. ‘We gingen er in geloven na de grote wedstrijden in januari en februari, toen we de koppositie behielden. Een van de grootste zeges was Ajax-uit. Toen realiseerde iedereen zich: nu mogen we het niet meer weggeven.’

Op de bank, thuis, denkt hij soms aan de titel. ‘Na een paar minuten zeg ik tegen mezelf: kom, geconcentreerd blijven, laten we het eerst afmaken. Maar iedereen denkt en droomt over het kampioenschap. Als je acht punten voorstaat op nummer 2, zou het stom zijn om te zeggen dat je er nooit aan denkt.’