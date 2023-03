Feyenoord, van lijden naar leiden

Voetballend Nederland is hard toe aan Feyenoord als landskampioen. Fris, groen, onbevangen voetbal. Een elftal dat kracht uitstraalt, zin om te voetballen, om aan te vallen en tegenstanders af te jagen.

Een elftal met positivisme en saamhorigheid. Een boodschapper van echt Nederlands voetbal, met een trainer, Arne Slot, die een soort samensmelting is van Michels, Van Gaal en Ten Hag. Qua tactiek, flair en zelfvertrouwen. Hij is een wat gepolijste versie van diverse karakters.

Feyenoord, dat is Mats Wieffer kopen voor een prikje, omdat je geen geld meer hebt voor een duurdere middenvelder. Om dan bevestigd te zien wat al een gedachte was die onstuimig in het achterhoofd dribbelde. Dat Wieffer een van de beste middenvelders van Nederland is.

Daarom, en om veel meer, was het in zekere zin mooi en goed, de 2-3 van zondag bij Ajax; dolblije Feyenoorders, de stilte in de Arena, de acceptatie bij het volk dat het niet elk jaar bal kan zijn.

Eigenlijk is elke kampioen goed, behalve Ajax. Ajax ontsloeg trainer Schreuder toen hij zeven duels op rij niet won. Ajax heeft gewoon te veel spelers verkocht en veel mindere vervangers gehaald, omdat de leiding niet op orde was. Als Ajax zelfs in zo’n seizoen kampioen zou worden, zou dat bepaald geen aanbeveling zijn voor de eredivisie.

Er is één ‘maar’ bij het mogelijke Rotterdamse kampioenschap. De laatste titel van Feyenoord dateert nog maar van zes jaar geleden. Nu alweer een schaal winnen, is een bijna ongekende verwennerij voor de aanhang. Van dat grote, enigszins gecultiveerde lijden blijft dan helemaal niets over. Lijden is dan leiden geworden.

Feyenoord heeft Arne Slot, de beste trainer van Nederland, zeker nu Erik ten Hag prijzen is gaan winnen in Engeland. Slot geeft Feyenoord overtuiging, zelfvertrouwen, tactisch overwicht en fitheid. Het onvermogen om te blijven rennen, was een tijdje de makke in het Nederlandse voetbal. Feyenoord beslist menig duel in de slotfase. Omdat het hard moet werken en hard wil werken.

Er is een bijna zen-achtig gevoel dat het allemaal goedkomt. Ze durven zelfs in Rotterdam over hun hypochondrie heen te stappen. De angst dat het nog wel ergens fout zal gaan, verdwijnt langzaam. Hele horden geloven oprecht en openlijk in de titel, zeker na de zege in de Arena. Dat komt door Slot, en ook door voetballers van wie sommigen als totale onbekenden naar Feyenoord kwamen, waar ze bewezen beter te zijn dan menigeen kon bevroeden.

Voor het eerst in zeventien jaar is achter Ajax-uit een streepje gezet bij overwinning. Waar kan het dan nog misgaan? Het moeilijkste is misschien de drukte op de agenda. Die extra duels tegen AS Roma in de Europa League zijn zwaar. Al die wedstrijden, terwijl Ajax en PSV klaar zijn in Europa. Maar ja, wie was fitter in de Arena? Feyenoord dus, dat voetbalt met rust, al is het spel lang niet altijd goed. De ene week is A de beste, de andere week B. Het is een team. Dat is mooi om te zien, in de teamsport waarin het zo vaak om individuen gaat.