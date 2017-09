Feyenoord toont zich één helft Champions League-waardig

Ook nu is er dat ritme: een topploeg uit Manchester en dan vier dagen later PSV. Moet gezegd: het huidige City steekt in een betere vorm dan United toen, getuige de 5-0-zege op Liverpool zaterdagmiddag. Boëtius: 'Pas nadat Liverpool een rode kaart had gekregen, begon het bij City echt goed te lopen. Geef ze de ruimte en ze kunnen geweldig voetballen. Ze hebben zóveel individuele klasse.'



Feyenoord zelf toonde later die dag in Almelo twee gezichten: voor rust een rimpelvrij perzikhuidje, erna een waarop steeds meer puistjes groeiden. Met razendsnelle combinaties, acties en overnames overrompelde Feyenoord Heracles aanvankelijk. Tweemaal sloeg Berghuis toe met schoten die computergestuurd leken, zo haarzuiver vond hij beide benedenhoeken.



Tweemaal was aanvoerder El Ahmadi in de aanloop naar die vroege treffers belangrijk met onderscheppingen. El Ahmadi speelde dicht bij zijn geboortegrond belachelijk goed. Prikkend, sturend, aangevend (eenmaal zelfs van achter zijn standbeen) toonde de Marokkaanse international andermaal aan hoe jammer het is dat het Nederlands elftal niet over hem kan beschikken. Berghuis: 'Karim is geweldig.'