Feyenoord terug in Champions League: zwartkijkers voorspellen eenmalige rentree, spelers klampen zich vast aan sprookjes

Er was frictie destijds met het jonge toptalent Robin van Persie dat aanbeukte tegen de gevestigde orde. En ook een groot verschil in salariëring: het ene selectielid toucheerde zesduizend euro per maand, het andere negentigduizend euro per maand exclusief premies. Dat beweert Christian Gyan althans in een boek dat recent over hem verscheen (King). De Ghanese verdediger was zelf degene met het, naar topclubmaatstaven, laagwaardige contract.



Het verschil in vergoedingen in de huidige selectie is veel kleiner. Er zijn geen sterren, geen talenten van het kaliber-Van Persie. Teamgeest wordt gezien als voornaamste kracht.



Van Wonderen, tegenwoordig bondscoach van Oranje onder 17: 'Er wordt nu een soortgelijke ploeg gebouwd, maar ik heb niet het gevoel dat die al zo ver is als wij destijds. Bovendien is de kloof met toplanden gegroeid. Als Feyenoord deze poule overleeft, is dat een regelrechte stunt.'



Met medewerking van Sytze de Boer.