De persafdeling van Feyenoord zette donderdag een filmpje online met zoveel suspense dat ik aan het eind vreesde dat de Kuip zou worden weggevaagd door een tsunami of een aardbeving of zou worden aangevallen door boosaardige intergalactische indringers. De verteller was Mark Koevermans, algemeen directeur van Feyenoord. Hij speelde zijn rol alsof het einde der tijden nabij was.

Het ging om geld. ‘Feyenoord zit in zeer zwaar weer.’ Koevermans deed een beroep op supporters en relaties om af te zien van terugbetaling van het geld dat is betaald voor wedstrijden die het afgelopen jaar door de coronamaatregelen niet konden worden bezocht, zo’n 15 miljoen euro in totaal.

De weermetafoor werd optimaal gebruikt. Koevermans zei dat donkere wolken zich samenpakken boven het stadion (shot van donkere wolken boven de Kuip) en dat bij Feyenoord keihard is gewerkt om de naderende storm af te wenden. Beelden van een lege Kuip in de duisternis, dreigende muziek, loodzware teksten, de monotone stem van de vermoeid ogende directeur, vijfde in de eredivisie met een achterstand van 16 punten op Ajax: Feyenoord-supporter ben je in deze crisistijd inderdaad niet voor je lol. Op een begrafenis is het gezelliger.

Wat niet wegneemt dat Feyenoord het, afgaande op de bedragen die Koevermans prijsgaf, zwaar heeft. Het eigen vermogen was aan het begin van het seizoen 15 miljoen euro, op de bank stond 12 miljoen euro. ‘Een donker coronajaar later’ staat de club in het rood. Per thuiswedstrijd bedraagt het omzetverlies 900 duizend euro.

De vraag is waarom dit Feyenoord allemaal weer moet overkomen. De concurrenten klagen minder, of niet. Ajax telde midden in het coronajaar 22,5 miljoen euro neer voor een spits, Sébastien Haller - het andere uiterste. Feyenoord trok ook een spits aan, de Argentijn Lucas Pratto, bijgenaamd De Beer, maar die bleek de draaicirkel van een vrachtauto te hebben en maakt alleen indruk met zijn baard. Hij mag ook nooit meedoen.

Het was te verwachten dat de reacties op de horrorfilm niet erg positief waren. Al snel ging het over De Beer uit Argentinië en wat die man allemaal niet had gekost. In andere reacties werd de smeekbede van Koevermans in verband gebracht met Feyenoord City. Koevermans is een verklaard voorstander van het kostbare stadionproject en - net zo erg, volgens tegenstanders - een oud-proftennisser.

Mede daardoor ligt hij niet lekker bij de achterban. Koevermans wordt verweten geen ‘echte’ Feyenoorder te zijn, een onzinnig en lukraak verwijt, maar doe er maar eens wat tegen.

De campagne van Koevermans werd publicitair ondersteund door het Algemeen Dagblad, dezelfde dag al dat de bedelfilm online werd gezet. Verslaggever Mikos Gouka legde in een interview een verband tussen het verzoek van Koevermans aan de supporters en diens reputatie.

Hij wees erop dat aan supporters van Feyenoord heel wat gevraagd wordt. Eerst moeten ze afzien van restitutie van hun geld, daarna krijgen ze een verzoek om een nieuwe seizoenkaart te kopen.

Dat is nogal wat voor iemand die er bij een deel van de supporters van Feyenoord niet goed op staat, wierp het AD Koevermans bozig voor de voeten. Daarna werd, namens de supporters waarschijnlijk, een vraag gesteld die rechtstreeks refereerde aan een mogelijk gebrek aan clubliefde van de directeur: ‘Bent u wel de juiste man om deze campagne te leiden?’

Koevermans kon op dit slappe koord boven de afgrond geen kant meer op. Daar ging hij dus maar weer. Ja, hij beseft terdege dat niet iedereen fan van hem is, maar hij is een échte Feyenoorder. De crisis bezorgt hem slapeloze nachten, de club zit in zijn hart.

Het populisme van de vraag, de kruiperigheid van het antwoord en daar bovenop de verdeeldheid over Feyenoord City: in Rotterdam circuleert nóg een horrorfilm.