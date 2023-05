Feyenoord: sportief, vol vertrouwen, offensief, met een glimlach, rijk

Feyenoord is de kampioen van de rijkdom. Nee, niet rijk qua geld. Juist niet. Het is de rijkdom van geest, van anders durven denken, van allerlei aspecten in het sportieve leven die soms gratis zijn en die het dan winnen van de macht van geld. Passie en slimheid bijvoorbeeld.

De geestelijke en tactisch-technische rijkdom van trainer Arne Slot, die gewoon in zijn hoofd zit. Zelf ontdekt en ontwikkeld. Of de sympathie en het scorende vermogen van spits Santiago Giménez. Of de ontdekking van zichzelf als totaalvoetballer door Orkun Kökcü. Feyenoord is het team dat sterker is dan de som der delen. Feyenoord leerde hoe goed het kan voetballen als iedereen met volle overgave doet wat hij moet doen, als de trainer een leraar is in plaats van een onderhoudsmonteur van talent.

Feyenoord is de glimlach in de sport, met spel dat aantrekkelijk is om te aanschouwen. Voetbal waarop je je kunt verheugen, in plaats van ernaar te kijken uit gewoonte, of omdat het nu eenmaal een verslaving is. In een seizoen, nationaal gezien deels verpest door wangedrag van supporters, nu veel clubs inclusief Feyenoord een deel van hun aanhang soms niet meer onder controle hebben, was daar in elk geval het voetbal zelf van de kampioen. Sportief. Vol vertrouwen. Offensief. En met een glimlach dus.

Voetbal met een idee, met een leermeester die positivisme uitdraagt, die soms kwaad is en veel vaker lacht, die analyseert, werkt met de middelen die voorhanden zijn en niet snel tevreden is. Een echte leraar met uitgesproken ideeën hoe voetbal er ook kan uitzien, in de stille overtuiging dat het om meer gaat dan winnen, omdat sport veel meer is dan dat simpele winnen.

Sport als metafoor

Over leraren gesproken. Zaterdag, in Memorial Stadium in Urbana-Champaign, een paar uur rijden van Chicago, stonden wij als ouders oververhit te raken van trots op onze zoon David, die een mastergraad behaalde aan de Universiteit van Illinois, in een schitterend divers decor van professoren, studenten en sprekers. In het immense stadion sprak Jackie Joyner-Kersee een feestrede uit. Zij is een van de topatleten uit de historie, onder meer dankzij drie olympische titels, op de zevenkamp en in het verspringen. Zij gaf een college over sport als metafoor voor het leven, zoals Amerikanen dat kunnen als geen ander, nadat ze eerst vertelde waar ze vandaan kwam: uit East St. Louis, een arme gemeenschap in de delta van de Mississippi, aan de grens tussen Illinois en Missouri. Haar moeder had niet eens de kans gekregen de middelbare school af te maken.

Puntsgewijs gaf ze lessen mee. Probeer zelfvertrouwen uit te stralen, ook als je van nature een twijfelaar bent. Zoek naar een goede houding. Loop met een glimlach het veld op, want dan zal je minder gefronste wenkbrauwen ontmoeten. Sta op na tegenslag en werk nog harder om je doel te bereiken. Denk kritisch na, vooral over je eigen prestaties. Bedenk creatieve oplossingen voor problemen. Luister actief naar anderen, zodat je misschien iets hoort dat je beter kan maken. En vergeet nooit waar je vandaan komt.

Het was net of ze over Feyenoord sprak.