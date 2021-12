Feyenoord speelt gelijk, maar nieuwkomers bewijzen weer hun meerwaarde

Cyriel Dessers en Marcos Senesi van Feyenoord in een luchtgevecht met Groningen-keeper Peter Leeuwenburgh. Beeld ANP

Zijn bijnaam in Rotterdam is ‘kale kletser’. Ja, de Oostenrijkse Feyenoord-verdediger Gernot Trauner weet inmiddels wat het betekent. Het heeft te maken met zijn kale schedel waarmee hij iedere wedstrijd oneindig veel ballen wegkopt en het geluid dat daarbij loskomt. ‘Klets’ klinkt het ook zondagmiddag vaak in het lege stadion van FC Groningen tussen het onophoudelijke geschreeuw van Groningen-trainer Buijs door.

Tegen Groningen denkt de afgelopen zomer van LASK Linz overgekomen centrumverdediger voor het eerst te scoren voor Feyenoord als hij na een hoekschop de bal in het doel schiet, maar omdat zijn collega achterin Marcos Senesi er nog aan zit, komt de treffer niet op zijn naam.

Feyenoord, dat na rust steeds dominanter wordt, ziet Groningen nog langszijkomen doordat Senesi, directe tegenstander Jørgen Strand Larsen eenmalig uit het oog verliest. De Groningen-spits tilt de bal kundig over Feyenoord-doelman Bijlow.

Uit het niets

Het blijft 1-1, hoewel Trauner nog een keer knoerthard op doel kopt en aanvaller Sinisterra de paal raakt. Trauner is wederom een van de beste spelers. Behalve door zijn kopkracht valt de Oostenrijker op door de rust en doortastendheid in zijn spel waardoor hij meester is over elke situatie en de hoger aangeschreven Senesi overklast, om nog maar te zwijgen over het immense verschil met zijn voorganger Eric Botteghin.

Een knap staaltje scouting. Trauner is al 29, speelde alleen nog in Oostenrijk (in een vijfmansdefensie) en is geen vaste kracht in het Oostenrijks elftal. Zoals ook rechtsback Marcus Pedersen (21) en middenvelder Fredrik Aursnes (26) afgelopen zomer uit het betrekkelijke niets kwamen. Pedersen valt op door zijn prachtige looptechniek, oeverloos stoomt hij op over de rechterflank, indien nodig assisteert hij ook op links.

Aursnes is al even onvermoeibaar. Ze werden beiden opgepikt bij het Noorse Molde FK. ‘Pedersen was nog niet eens in beeld bij de Noorse ploeg, het was afwachten of hij meteen mee kon. Maar hij doet het geweldig en is nu ook basisspeler bij Noorwegen’, zegt technisch directeur Frank Arnesen tevreden. ‘Aursnes was al Noors international, er was ook Duitse belangstelling voor hem.’

Feyenoord staat erom bekend vooral eredivisiekrachten aan te trekken, bord-op-schoot-scouting wordt dat cynisch genoemd. Ook afgelopen zomer kwamen er met Til, Jahanbakhsh en Dessers spelers met een eredivsieverleden. Alleen Jahanbakhsh wist nog niet te overtuigen, mede omdat Aursnes hem uit de ploeg speelde.

Zwangere spelersvrouw

‘Als je in zo’n goed draaiend team iemand eruit kan spelen, zegt dat wat over je kwaliteiten’, zegt Feyenoord-coach Slot over Aursnes. ‘Hij is onze meest verdedigende middenvelder, maar ook uitstekend in staat om het spel te versnellen.’

Dat Feyenoord zo prettig marcheert, helpt bij de aanpassing van nieuwe spelers, stelt Slot. ‘In combinatie met hun individuele kwaliteit en hun instelling. Daarvoor verdient de scouting een groot compliment. Want er was amper geld, ik denk dat Groningen nog grotere transfersommen kon betalen.’

De scoutingafdeling werd in de twee jaar dat Arnesen nu directeur is volledig op de schop gegooid. De ervaren Deen investeerde in dataspecialisten, maar stelde ook zijn trouwe landgenoot Bjarne Hansen aan. Arnesen: ‘Bjarne staat het liefst de hele dag op een veld of in een voetbalhal talentjes te spotten. Hij heeft alles in Scandinavië in kaart, kent iedereen, zelfs als de vrouwen van spelers zwanger zijn.’

Daarnaast werd oud-Feyenoordspeler Bernard Schuiteman gerekruteerd. Arnesen: ‘Bernard werkt al vijftien jaar in de Alpenlanden en tipte ons over Trauner. Gernot was zijn dorp nooit uit geweest, net als zijn vrouw. Ze hebben drie kinderen, waaronder een jonge tweeling, wilden daar voor altijd blijven. We lieten hem Rotterdam zien, de kinderopvang, de behuizing. Arne kon hem precies uitleggen hoe hij wilde spelen en wat zijn rol zou zijn. Toen ging hij toch overstag.’

Komend weekend

De nieuwkomers kostten bij elkaar een half miljoen minder dan de eerste grote aankoop van Arnesen. Dat was spits Robert Bozenik, waarvoor 4 miljoen euro werd neergeteld en die nu bezig is aan een vruchteloze huurperiode bij Fortuna Düsseldorf. Ook andere eerdere nieuwkomers als Diemers, Teixeira, Linssen en Pratto konden vorig seizoen niet overtuigen. ‘Als het goed gaat wijs je naar de coach, de spelers en de scouts, gaat het slecht dan wijst men naar de technisch directeur, weet Arnesen.

Het was nog voordat Arnesen Feyenoord op technisch vlak naar zijn hand zette. Ook op de jeugdopleiding zijn tal van veranderingen doorgevoerd. Met Slot kwam een coach die zijn voetbalfilosofie pijlsnel op de groep overbracht.

Feyenoord keerde terug in de top, overwintert zelfs weer in Europa, maar Arnesen wil eerst over ‘bepaalde dingen zekerheid’ alvorens hij bijtekent. In het nieuwe jaar begint er immers een nieuwe algemeen directeur, Dennis te Kloese.

Trauner ziet zichzelf ‘nog jaren’ bij Feyenoord spelen en wil nog meer van zijn kwaliteiten tonen, zoals scoren in grote wedstrijden. Hintend op Feyenoord-Ajax van komend weekeinde: ‘Het zou mooi zijn daar snel mee te beginnen.’