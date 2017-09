Feyenoord spartelt hulpeloos in lichtblauwe zee van Manchester City

Aldus de 30-jarige voetbalprof Nordin Amrabat tegen zijn negen jaar jongere broer Sofyan voordat die gisteravond voor het eerst in de basis stond bij Feyenoord. En dan ook nog aanvankelijk op de voor hem onbekende rechtsbackplek in een voor hem onbekend systeem: 5-2-3, in balbezit veranderend in 3-4-3.



Dat was althans de bedoeling: opkomen. Het was teveel gevraagd. Amrabat kwam al snel te zwemmen in een zee vol lichtblauwe haaien, de roodwitte reddingsboeien doken massaal onder.