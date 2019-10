Feyenoord snakt naar evenwicht na blamage bij Fortuna Sittard

Cian Harries voorkomt dat Berguis gevaarlijk wordt. Beeld Jiri Büller

En Feyenoord is weer terug bij af. Door de interlandperiode heeft de Rotterdamse club zeeën van tijd om de laatste dreun, het 4-2-verlies bij laagvlieger Fortuna Sittard, te overdenken. Coach Jaap Stam was onverbiddelijk: ‘Dit was enorm slecht.’ Vooral de psycholoog in de coach zal aan de bak moeten.

Feyenoord verbruikte donderdag veel krachten tegen Porto, een favoriet voor de eindzege in de Europa League, maar ving de verre busreis naar midden-Limburg aan met een zalige 2-0-zege op zak. Tegelijkertijd kreeg het al waarschuwingen genoeg dat het zelfs tegen de meest bescheiden eredivisieclub geen procent mag verslappen.

Het draadje brak al direct na de rust, toen het na een half minuutje 4-1 werd. Drie assistenten van Stam, in de rust afgedaald voor aanwijzingen, moesten van toeschouwers vernemen hoe de treffer viel. Het is symbolisch voor de chaos bij Feyenoord.

Een stabiele 6,5 is voor dit Feyenoord, dat weer is teruggevallen naar de middenmoot, een hels karwei. En een stabiele 6,5 is nodig om in drukke weken in het spoor te blijven van de top. Zelfs Vitesse heeft al 7 punten meer.

Een wondertje verrichten tegen een van de sterkste ploegen in de Europa League en vier dagen later volledig vastlopen tegen een tegenstander die niet overloopt van zelfvertrouwen; ja, dat kan dus bij Feyenoord. Een schrijnend gebruik aan creativiteit, maar ook aan automatismen om een zich ingravende tegenstander kapot te spelen, speelt telkens op, eigenlijk al jaren. Regisseur vanaf rechts Steven Berghuis legde het zondagavond na een lange praatsessie in de kleedkamer nog maar eens uit. ‘Dan moet je creatief zijn, veel spelers op de helft van de tegenstander hebben. Als ik de bal heb, moet de spits aanspeelbaar zijn, een middenvelder en een back moeten diepte maken. Dan maak je makkelijker doelpunten.’

Toch zijn het vooral de tegendoelpunten (dit seizoen in totaal al meer dan Ajax, PSV en AZ bij elkaar) die in het Feyenoord-oog prikken. Wat een tijd was er telkens voor Fortuna om een voorzet te geven. Back Felix Passlack (twee assists) was er na afloop nog een beetje beduusd over. Hij trapte in een vlaag van verstandsverbijstering na de 2-1 een microfoon omver. ‘Sorry, het was pure adrenaline.’

Wat een ruimte kregen met name voorafgaand aan de 3-1 tal van Fortuna-spelers om eens een poging te wagen op het doel van Feyenoord-doelman Kenneth Vermeer, die zijn met een dosis geluk gekruide wereldreddingen kennelijk tegen Porto had opgebruikt. Uiteindelijk drukte centrumverdediger Cian Harries af.

Het is structureel broos achterin bij Feyenoord, dat gegeven was tussen de wolken van euforie na de winst op Porto even op de achtergrond geraakt. Ook toen oogde Feyenoord kwetsbaar, driemaal werd het aluminium geraakt naast en boven Vermeer. Maar hé, dat was Porto.

Voetbal werkt zo dat Fortuna-spitsen scherper kunnen zijn dan Porto-spitsen. Sittard genoot zondag van twee jonge, onvermoeibare krachtcentrales voorin, de Senegalees Amadou Ciss en de Duitser Bassala Sambou, die eveneens Afrikaanse roots heeft. Ciss tekende voor de eerste twee treffers, Sambou voor de laatste.

Fortuna miste nota bene wat manschappen, waar Feyenoord zowaar eens met hetzelfde elftal kon aantreden. Het excuus dat Feyenoord fitheid miste, omdat veel spelers vorig seizoen weinig speelden en nu ineens tweemaal per week, vond Berghuis, die de 4-2 maakte, eigenlijk een non-excuus. ‘De fouten die we maken hebben niet met fitheid te maken. We worden juist steeds fitter.’

Het is de vraag in hoeverre bijvoorbeeld de aanvallend sterke, maar verdedigend matige linksback Haps zich nog kan verbeteren. Hij is toch ook al 26. Hij tekende via een gekraakt schot voor de 1-1. Maar hij twijfelde achterin te veel, hapte dan weer te snel om met een voldoende van het veld te stappen. Zoals alle verdedigers opzichtig faalden, maar kennelijk nog niet genoeg voor Stam om de dure aankoop Marcos Senesi in te brengen.

Weinig Feyenoord-spelers wilden na afloop reageren. Berghuis verstopte zich niet. Zijn lezing: ‘Dit heeft niets met instelling te maken. Iedereen wil graag. Voetbal is een dunne lijn. Als je een aantal dingen niet goed doet, kunnen tegenstanders je pijn doen. Dat heeft Emmen eerder gedaan, en dat had Porto ook kunnen doen. Daar hadden we een paar keer geluk. Je ziet dat de kwaliteit aanwezig is. Maar we zijn een team in opbouw.’

Hij stoorde zich hevig aan geluiden uit het uitvak. ‘Ik hoor al ‘Jaap, rot op’. Ik hoor ook: ‘werken voor je kankergeld’. Dat hoor ik alleen bij Feyenoord, voor de rest nergens. Ik vind dat soort dingen onbegrijpelijk. Kom op, we zijn net bezig. Je mag kritisch zijn. Maar er zit een verschil tussen kritisch zijn en dit. Zoals de vreugde na Porto ook minder mocht van mij. De emoties zijn erg extreem.’

Daar valt waarschijnlijk weinig aan te veranderen. Berghuis, een van de meest ervaren spelers in Feyenoord-dienst, weet ook dat na een behoorlijke reeks het krediet razendsnel toeneemt, en de ploeg daar zeker thuis profijt uit trekt.

Maar zo’n serie met minimaal een zesje, die wil maar niet komen.