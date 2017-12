Feyenoord sluit kampioensjaar af met 5-1 winst

Bliksemstart

De Rotterdamse ploeg beleefde een bliksemstart in de laatste competitiewedstrijd van 2017. Binnen vier minuten stond de thuisclub al met 2-0 voor. Nicolai Jørgensen, terug in de basis nadat hij vanwege familieomstandigheden twee duels aan de kant was gebleven, opende al na 45 seconden de score.



De Deense spits kon de bal langs doelman Hidde Jurjus schieten na een fraai hakje van Sam Larsson. Die Zweedse linksbuiten stelde even later Jens Toornstra in staat de voorsprong te verdubbelen. Voor Toornstra betekende dat al zijn negentiende doelpunt op rij in De Kuip, een evenaring van het eredivisierecord.



'Tien, tien, tien!', galmde door De Kuip, die best veel lege plekken vertoonde. Feyenoord verzuimde echter het doelsaldo flink op te krikken. Kansen kreeg het daarvoor genoeg, maar met name Tonny Vilhena liet er veel liggen. Feyenoord nam na dat stormachtige begin ook gas terug, tot onvrede van het publiek.



Kort na rust bracht Simon Gustafson de spanning zelfs terug. De Zweed, door Roda JC gehuurd van Feyenoord, kopte de aansluitingstreffer binnen (2-1). Jørgensen herstelde echter al snel de marge van twee doelpunten. In de laatste minuten voerde Steven Berghuis de score met twee treffers op naar 5-1. De rechtsbuiten voerde zijn totaal dit seizoen daarmee op naar elf.