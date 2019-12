Feyenoord redt het niet in Porto

Feyenoorders Marcos Senesi en Nick Marsman slagen er niet in de bal uit het net te houden. Beeld AP

Zo blijft de ploeg van Dick Advocaat ronddolen, maar vanaf vandaag niet langer door Europa. Daarvoor hadden de bijna tragikomische flaters te veel de overhand donderdagavond tegen een ongeïnspireerd FC Porto dat met 3-2 won, waarmee het Europa League-avontuur ten einde is.

Doelman Nick Marsman beet het roodwitte beest het hardst in de staart door tweemaal zijn hand niet krachtig genoeg tegen de bal te zetten en daarmee de 1-0 en 3-2 in te leiden. Marsman is eigenlijk derde doelman, speelde de drie jaar hiervoor nauwelijks, maar moest twee weken geleden ineens aan de bak vanwege blessures bij Kenneth Vermeer en Justin Bijlow. Dat deed hij aanvankelijk aardig, maar donderdag verpestte hij zijn krediet goeddeels weer.

Het probleem van Feyenoord is dat het volgepakt is met spelers die de voorbije seizoenen geen toonbeeld van evenwicht, fitheid of klasse waren, anderen dwaalden rond tussen de hoogste jeugdelftallen. De uitschakeling was een logisch gevolg van het sportieve beleid de laatste jaren. Een aantal faliekante misgrepen op de transfermarkt slurpten de financiële bonussen van het kampioensseizoen 2016-2017 in hoog tempo op. Vanuit de jeugd kwamen geen kant-en-klare spelers door, want Feyenoord verzuimde zich in te schrijven in de zogeheten voetbalpiramide waardoor wedstrijden in de fysiek sterke eerste divisie ontbreken voor de beste jeugd. Op de jeugdopleiding an sich neemt de kritiek ook toe. De grootste talenten, Kökcü, Malacia, Sinisterra en Geertruida, deden ook donderdagavond hun uiterste best, maar het is lastig groeien in een uiterst wisselvallig omhulsel met ook nog eens vaak drie wedstrijden in de week op het programma na jaren zonder echte weerstand.

Recentelijk werd eindelijk besloten toch te willen toetreden tot de piramide. Maar de achterstand zal voorlopig niet ingelopen zijn. Want eigenlijk wist geen Feyenoorder zijn marktwaarde spectaculair te vergroten tijdens dit Europa League-avontuur, waardoor het budget voor externe spelers ­beperkt blijft. Alleen Ridgeciano Haps was even serieus in beeld bij wat Italiaanse clubs, maar hij raakte geblesseerd en met hem zovele Feyenoorders.

Gestuntel bij het doel van Feyenoord. Beeld AP

Donderdag ontbraken er weer vier beoogde basisspelers, naast Vermeer en Haps ook Nicolai Jørgensen en Rick Karsdorp. Op voorhand leek Europese overwintering, slechts mogelijk bij winst op Porto, daarom al een schier onmogelijke opgave.

Feyenoord klopte FC Porto thuis (2-0) twee maanden geleden nog, maar heeft het niveau van die oktoberavond daarna slechts bij vlagen benaderd. Thuis tegen Rangers twee weken geleden kwam het in de buurt, al was het ­resultaat niet navenant: 2-2.

Dat gelijkspel dwong Feyenoord dus om voor de winst te gaan op een terrein waar Nederlandse clubs nooit wonnen. Porto heeft bovendien een doorgewinterde kern, al nam die het, net als in Rotterdam, vaak wat makkelijk op.

Advocaat hoopte op beweeglijkheid van Sam Larsson, Luis Sinisterra en Berghuis voorin, op een ploeg die verder ‘lekker vrijuit kon voetballen’. Probleem was dat Feyenoord die spirit slechts toonde als het op achterstand stond. Binnen een kwartier leek Feyenoord de glibberige strohalm al los te laten toen, net als tegen Rangers, de rechterkant vrije doorgang verleende aan wie maar voorbijkwam. Daar bewijst rechtsback Geertruida wekelijks nog niet het vereiste niveau te hebben, en gokt rechtsbuiten Berghuis dat anderen het vuile werk opknappen.

Het tegendeel gebeurde. Marsman (na een schot van Diaz) en linksback ­Malacia werkten feitelijk zelf matige inzetten van Porto over de doellijn. Porto vergat daarop de kopsterke Botteghin te dekken bij een hoekschop. Zo stond het binnen 20 minuten 2-1 en drie minuten later zelfs 2-2 toen Larsson een voorzet van Malacia in de verre hoek deponeerde. In het matig bezette stadion ging iedereen er goed voor zitten, vooral de 2.500 Feyenoordfans lieten zich horen.

Verslagen verlaat Feyenoord het veld. Beeld BSR Agency

Het imposante staaltje veerkracht werd weer gevolgd door een dwaling achterin. Ditmaal rukte Porto op over links, weer greep Marsman half in, waarna Soares de bal binnengleed.

Na rust wilde Porto de partij snel doodmaken, maar suste het daarna zichzelf in slaap. Feyenoord toonde nog heel even een stoer gezicht via Toornstra die de paal raakte en invaller Narsingh die in vrije positie op Porto-doelman Marchesin schoot. Daarna ontbrak de zuiverheid bij de Feyenoorders al in een eerder stadium van de aanval.

Feyenoord staat alsnog voor cruciale weken. Komende zondag komt het al bijna even tobberige PSV naar de Kuip, een week later wacht een bezoek aan FC Utrecht. Tussendoor moet Feyenoord op bezoek bij eerstedivisionist Cambuur voor de beker, de laatste overgebleven prijs die de Rotterdamse club nog kan pakken. Op wat voor Feyenoord die drie ploegen zich exact moeten voorbereiden is nog steeds een raadsel.