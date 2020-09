Feyenoord probeert eigen fans in te tomen: ‘Jullie doen het fantastisch!’

Feyenoord fans in de Kuip. Beeld Jiri Büller

Stadionspeaker Peter Houtman laat er geen misverstand over bestaan. Voor aanvang van de wedstrijd tussen Feyenoord en ADO Den Haag wijst hij de supporters verschillende keren op de coronamaatregelen. ‘We worden goed in de gaten gehouden. Houd anderhalve meter afstand, hoest in de binnenkant van je elleboog en onthoud je van spreekkoren.’

Met een vergrootglas wordt zondagmiddag naar de 13 duizend fans van Feyenoord gekeken. Een week eerder in de thuiswedstrijd tegen FC Twente lapte een deel van de supporters de coronamaatregelen aan de laars. Toeschouwers hielden geen anderhalve meter afstand en er werd hartstochtelijk gezongen en geschreeuwd.

Het leidde tot felle reacties vanuit de politiek. ‘Gewoon je bek houden als je daar zit, naar die wedstrijd kijken en niet schreeuwen’, zei een geïrriteerde premier Mark Rutte. Feyenoord dreigde de thuiswedstrijden zonder publiek te moeten spelen als de fans zich niet voldoende aan de maatregelen zouden houden.

Alles op alles

Om dat schrikbeeld te voorkomen zette de club in aanloop naar het duel tegen ADO (4-2 winst) alles op alles om ervoor te zorgen dat de supporters niet opnieuw de fout in zouden gaan. Clubman en assistent-trainer John de Wolf werd ingezet om het Legioen via een video toe te spreken. En fans die een kaart hadden voor de wedstrijd tegen ADO ontvingen een brief waarin de club hen op het hart drukte zich aan de maatregelen te houden.

Zo heeft De Kuip zondag veel weg van een streng bewaakt fort. Bij opkomst van de spelers is het vertrouwde clublied Hand in hand kameraden niet te horen. Als de teams klaarstaan voor de aftrap rolt een langgerekt sarcastisch ‘ssssssst’ van de tribunes. En wanneer een handvol fans achter het doel het toch niet kan laten om te zingen, meldt zich direct een aantal stewards.

‘Ik ben erg blij dat de supporters zich zo hebben gedragen. Ze hebben in extreme mate laten zien dat ze het kunnen’, zegt de jarige Dick Advocaat na afloop. Al beseft de 73-jarige trainer dat de stilte niet in het voordeel is van zijn ploeg. ‘De sfeer was anders. Iedereen weet hoe moeilijk het voor tegenstanders is in een volle Kuip te spelen.’

Onderzoek

Als het aan clubarts Casper van Eijk ligt, zit het stadion zo snel mogelijk weer vol. Samen met viroloog Annemiek van der Eijk, het Erasmus MC, de GGD Rotterdam-Rijnmond, gemeente Rotterdam en medewerkers van TU Delft en de Wageningen Universiteit wil hij met het onderzoek Krijg de Kuip weer vol! te weten komen in hoeverre supporters besmettingen oplopen in het stadion. Het staat in schril contrast met de waarschuwing, die Tamara van Ark, minister van Medische Zorg en Sport, afgelopen weekend in het Algemeen Dagblad uitte, dat er in alle stadions zonder publiek gevoetbald gaat worden als supporters zich niet aan de regels houden.

De KNVB reageerde als door een wesp gestoken. De voetbalbond verweet minister Van Ark symboolpolitiek. ‘Het zou onbegrijpelijk zijn als op basis van twee incidenten op ruim honderd wedstrijden een totale sector de nek om wordt gedraaid’, zei Eric Gudde, directeur betaald voetbal van de KNVB in een verklaring. ‘We zien enorm veel inzet bij clubs om het voetbal coronaproof te maken. Het voetbalstadion is nu een van de veiligste plekken in de samenleving.’

Feyenoord tuigt de komende thuiswedstrijden rondom de Kuip locaties op waar supporters zich kosteloos kunnen laten testen. ‘Wanneer wij kunnen aantonen dat het bezoeken van grote evenementen zoals de thuiswedstrijden van onze club veilig is, zal het hopelijk snel weer mogelijk worden om meer toeschouwers toe te kunnen laten’, zei Van Eijck deze week op de clubwebsite. En Advocaat: ‘Laten we hopen dat Casper en Annemiek gauw de juiste formule weten te vinden.’

Complimenten

Als Feyenoord en ADO met een gelijke stand (1-1) gaan rusten, complimenteert omroeper Houtman de supporters. ‘Jullie doen het fantastisch. Houd het ook vol in de tweede helft. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Denk aan de anderhalve meter.’

Met enige regelmaat klinkt applaus. Bij een balverovering, splijtende pass en hoekschop. Alsof de supporters niet naar een voetbalwedstrijd kijken maar een theatervoorstelling aanschouwen. Een stresstest volgt in de tweede helft als ADO na ingrijpen van de VAR een gemiste strafschop opnieuw mag nemen omdat doelman Justin Bijlow te vroeg van zijn lijn komt. Het blijft bij een fluitconcert en kortstondig boegeroep.

Drie Feyenoord-doelpunten na rust doen de benutte strafschop van ADO teniet. Even maakt applaus plaats voor gejuich. Al kan de overwinning het matige spel van Feyenoord niet verbloemen. Ook aanvoerder Steven Berghuis, op wie de ploeg zwaar leunt, kan zich niet onderscheiden.

Na afloop is er niet alleen blijdschap vanwege de eerste thuiszege van het seizoen. Nadat alles volgens de strikte maatregelen is verlopen, valt een collectieve last van duizenden schouders. Wetende dat de priemende ogen van Nederland op de Kuip zijn gericht. Voordat de supporters het stadion gefaseerd verlaten, pakt Houtman zijn microfoon. ‘Voor de laatste keer. Volg de aanwijzingen van de stewards en houd rekening met die anderhalve meter afstand.’