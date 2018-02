Feyenoord pakt laatste kans om nog iets van seizoen te maken en wint van wankel PSV

Verschil in passie

Het aantal verkeerde passes was veel te groot om succesvol te kunnen aanvallen. Kansloze schoten, gebrek aan creativiteit. Het is begrijpelijk dat Cocu zijn elftal doorgaans vanuit defensieve stellingen laat opereren. Kritiek als zou zijn elftal 'schijtbakkenvoetbal' (quote Twente-trainer Verbeek) spelen, deren hem niet. Het is een prestatie van formaat als hij met dit elftal de titel binnenhaalt, zijn derde in vier jaar.



Feyenoord was veel scherper, zeker in de openingsfase. Het elftal van trainer Van Bronckhorst zocht de rand van het betamelijke op, goed lettend op scheidsrechter Van Boekel, die soms makkelijk geel gaf en dan weer soepel omging met een forse overtreding van bijvoorbeeld El Ahmadi. Ergens was dat verschil in passie begrijpelijk. Feyenoord, in de competitie op beschamende achterstand van zestien punten op PSV gezet, moet de beker winnen om het seizoen te laten slagen. PSV wil vooral de titel. En het kampioenschap lonkt met nog veertien duels te spelen, waarvan acht in eigen stadion, waar PSV al twintig competitieduels op rij heeft gewonnen.