Feyenoord overrompelt FC Twente

Met Leroy Fer en Rick Karsdorp voorop in de strijd maakte Feyenoord korte metten met FC Twente. De wijzigingen die coach Jaap Stam in het elftal had aangebracht, pakten goed uit.

Met 5-1 kwam FC Twente nog goed weg bij Feyenoord, oordeelt FC Twente-trainer Gonzalo Garcia zondagavond. Er klinkt verbazing in zijn stem. ‘Misschien hadden we het idee dat we wel even zouden winnen hier.’

De makkelijk voetballende promovendus FC Twente startte de competitie prima, gevallen topclub Feyenoord kreeg afgelopen donderdag een opdonder op eigen grond van AZ. Door de 3-0 nederlaag zakte Feyenoord naar de tiende plaats.

Maar Feyenoord herstelt zich thuis in de late zondagmiddag in een in alle opzichten stormachtig decor door precies op de juiste momenten doel te treffen en vooral in de fase direct na rust een dominant smoelwerk te tonen.

Juist in die periode ging het tegen AZ gruwelijk mis voor de kameleon van de eredivisie.

Feyenoord-coach Jaap Stam slachtofferde Renato Tapia, Luciano Narsingh en Lutsharel Geertruida en bracht de lichtgekwetste Leroy Fer en Rick Karsdorp weer aan de aftrap. Voorts moest buitenspeler Luis Sinisterra de spits in en mocht de dit seizoen meestal tegenvallende linksbuiten Sam Larsson het weer eens proberen.

Gouden veranderingen blijken het te zijn. Karsdorp en Fer gaan voorop in de strijd. Larsson tovert af en toe als in zijn beste seizoen bij SC Heerenveen. Dat is inmiddels alweer vier jaar geleden.

Vooral de opmaat voor de belangrijke 3-1 is verrukkelijk. Larsson houdt de bal kunstig knap binnen bij de cornervlag, omspeelt met een prachtige lichaamsbeweging Twente-back Pleguezuelo op de achterlijn en chipt de bal daarna via het hoofd van Twente-verdediger Bijen in de verre hoek.

Steven Berghuis ziet dat Twente-keeper Drommel is gepasseerd. Sam Larsson (niet zichtbaar) is de maker. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Het doelpunt komt op naam van Bijen, Larsson baalt ervan. Hij wil de wedstrijdbal houden, want hij scoort daarnaast nog twee keer.

In de mixed zone krijgt hij hem alsnog toegeworpen. Het komt in zijn museumpje dat, zo vindt Larsson ook zelf, nog veel te klein is voor een speler met zijn talent.

Daarom oogst de 26-jarige Zweed veel kritiek. ‘Ik word er snel uitgepikt als het slecht gaat, omdat ik een speler ben die veel risico neemt,’ klinkt het eerst klagerig uit zijn mond. Daarna: ‘Ik vind ook dat ik vaker zo moet spelen als vandaag.’

Bewustwording is iets waar de teruggekeerde Fer keihard aan werkt bij Feyenoord. ‘Als je in de Kuip zo onderuitgaat als tegen AZ, dat kan niet,’ meent de ervaren middenvelder. ‘Dat hebben we erin gehamerd bij elkaar de afgelopen dagen. We moeten elkaar meer coachen, elkaar meer op de flikker zitten en meer accepteren van elkaar.’

Hij wijst op het tegendoelpunt van Aitor Cantalapiedra, daartoe in staat gesteld door een onmogelijke breedtepass van nota bene de ervaren Jens Toornstra. Toornstra werd er in de rust op gewezen. ‘Het is goed als je veel van elkaar eist.’

Het was opvallend hoe Fer de tegen AZ nog zo wijd uit elkaar liggende linies aaneen smolt met simpele, maar nuttige loopacties, aanwijzingen en passes. Met soms een woeste penetratie of tackle.

Tegen het wat al te braaf voetballende Twente was het genoeg. ‘Het kan bij ons alle kanten op,’ weet Fer, na afloop met gouden sieraden behangen. ‘Binnen een minuut zelfs.’

Leroy Fer en Sam Larsson (r) na de 2-1 voor Feyenoord. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Larsson prijst de invloed van Fer. Droog: ‘Hij is vier meter breed, dan is het niet zo moeilijk de linies te verbinden. En hij is sterk, na mijn eerste doelpunt kneep hij me fijn als een stressbal. Maar serieus: hij is een geweldige voetballer en ook belangrijk in de kleedkamer. Hij zegt waar het op staat.’

Het is broze grond waar Feyenoord op bouwt. Leider Fer stond in Engeland vooral bekend als de man waarmee het makkelijk degraderen is. Zowel met Norwich City, Queens Park Rangers als Swansea City ging de middenvelder ten onder. Het vertroebelde zijn CV.

In Nederland kwam hij bij Feyenoord op als een groot, veelzijdig, verstandig talent. ‘De uitsmijter’ was zijn bijnaam al in de Feyenoord-jeugd vanwege zijn imposante fysiek en dienstbare opstelling. Op het WK 2014 scoorde de 11-voudig international tegen Chili met een machtige kopbal.

Op zijn 29e keerde de Zoetermeerder terug naar Feyenoord dat hij in 2011 verliet voor FC Twente. Hij kreeg een rouwkaart in de bus, en werd ‘Ferrader’ genoemd.

‘Fergeef me’ liet hij optekenen toen hij een nieuw contract tekende, na aanvankelijk bij Feyenoord te zijn aangemeerd om fit te worden na een zware knieblessure. Inmiddels is hij dus al praktisch onmisbaar. Terwijl drie wedstrijden op rij nog teveel is.

Tegen Twente stond Fer kort voor de start van de tweede helft nog te rekken, zoals veel Feyenoorders een fysieke of mentale erfenis hebben. Fer: ‘Het is lastig voor de trainer, hij moet steeds anderen opstellen, steeds puzzelen.’

Tegen Twente lijkt er een puzzelstuk op de goede plaats te vallen: Sinisterra toont zich een prima spits tegen het wankele Twente-duo Bijen/Schenk. Hij tekent voor de 4-1. Zoals alle aanvallers op het scorebord komen, want Steven Berghuis opent het bal.

Het is een persoonlijke missie voor Fer, die ook naar Galatasaray kon, zijn oude liefde te brengen naar waar die hoort: de top drie. ‘Sinds ik terug ben zijn de reacties positief. Maar het moet vaster, constanter. Met mij. En met de hele ploeg.’