Feyenoord ontsnapt dankzij nieuweling Bozenik aan nederlaag bij PEC Zwolle

Robert Bozenik (l), Steven Berghuis (m) en Leroy Fer begroeten de 3-4. Beeld ANP Sport

De Slowaak nam de bal snel mee in de 88ste minuut en werkte deze over PEC Zwolle-doelman Zetterer. Voor het eerst kwam Feyenoord op voorsprong in een wedstrijd die in alle opzichten alle kanten opwaaide, maar in 3-4 eindigde.

De 20-jarige Bozenik moest direct na rust invallen voor de waarschijnlijk zwaar geblesseerd geraakte Luis Sinisterra. Sinisterra speelde in de spits, omdat Nicolai Jørgensen ook maar blijft tobben met kwetsuren. Waar Feyenoord eerder na elk tegenslagje ineenzeeg, dendert het tegenwoordig onverminderd voort. Het gat met nummer twee AZ is teruggebracht van 13 naar vier punten. En er staat nog een treffen in Alkmaar op de rol.

Zelfs een getroebleerde geest is geen beletsel voor Feyenoord. Afgelopen donderdagochtend overleed de geliefde materiaalman Carlo de Leeuw, ’s avonds won Feyenoord bij Heerenveen voor de beker met 0-1.

Heerenveen liet toen veel kansen onbenut. PEC Zwolle stond binnen 12 minuten op 2-0. PEC-coach Stegeman heeft sinds de winterstop een behoorlijk stevige vijfmansdefensie in elkaar getimmerd en de bal leek soms op een losgeslagen vlieger, zo hard waaide het in Overijssel. Maar Feyenoord herrees dus.

Wind

‘Je moet proberen je voordeel te doen met die wind,’ sprak aanvoerder Steven Berghuis na afloop. Berghuis deed dat ten volle met een panklare assist en twee fraaie treffers. De linker van Berghuis ontloopt die van Hakim Ziyech bar weinig dezer dagen. De Feyenoorder krijgt evenals Ziyech bij Ajax de vrijheid om vanaf rechts over het veld te zwerven en mag aan de bal zijn fantasie de vrije loop laten.

Diezelfde Berghuis sloeg zichzelf kort na het beginsignaal nog voor zijn kop. De wind draaide dus het maakte niet uit welk doel hij zou kiezen bij de toss, dacht hij. ‘Ik had liever dat PEC na rust niet naar de eigen aanhang zou spelen. Maar ik merkte snel dat we de wind toch vol tegen hadden.’

Cocktail

Berghuis spreekt over een cocktail van ‘kwaliteit, zelfvertrouwen en fitheid’ voor de wederopstanding. Het zijn drie eigenschappen waar Feyenoord tot november nog nauwelijks over beschikte. ‘We kunnen Karsdorp en Bozenik in de ploeg brengen. Zij brachten veel energie. We hebben Haps en Narsingh nog op de bank. Dat is kwaliteit. We kunnen het 90 minuten volhouden, we houden vertrouwen en spelen gewoon goed voetbal. We kregen steeds meer controle en met die dwarrelwind moet je gewoon veel schieten.’

Een aanvankelijk geestdriftig PEC - dat in 2020 tot zondag nog niet verloor, maar nog steeds zestiende staat - kwam rap op 1-0 na een fraaie strafschop van Thy en vlot daarop op 2-0 via een van richting veranderde pegel van Van Duinen. Met name Feyenoorders Toornstra en Malacia verdedigden te slap.

Met de wind in de rug na rust kwam het alsnog goed voor Feyenoord. Berghuis, die voor rust al een voorzet op het hoofd krulde van de kopsterke Fer, schoot eerst met een boog over Zetterer voor 2-2. Zwolle leek rijp voor de genadeklap, maar een uitbraak na een uur werd kundig afgerond door Thy die te veel ruimte kreeg van Feyenoord-verdediger Ié.

Berghuis: ‘Toen dacht ik wel: wat nu? Kunnen we het nu weer?’

Strak in de hoek

Hij gaf zelf het antwoord. Na een lange, fraaie combinatie, nota bene door het drukke defensiecentrum van Zwolle, schoot Berghuis de bal strak in de hoek. Waar eerder Narsingh en Fer in de beker al de meubelen redden, was het nu dus Bozenik, die daarvoor nog een grote kans miste. Zijn schot kreeg via een aanraking van PEC-verdediger Van Polen nog iets meer curve waardoor die over de arme Zetterer zeilde.

Bozenik kon zijn geluk niet op, rende keihard naar een hoek vol fanatieke Zwolle-fans, trok zijn shirt uit en sloeg op zijn blote, natte borst. Feyenoorders klommen op zijn nek, PEC-fans holden naar beneden om de Slowaak uit te schelden, maar die had op zijn roze wolk niets in de gaten.

Na afloop mocht Bozenik van zijn medespelers als eerste naar het uitvak hollen. Aldaar sloeg hij onophoudelijk op het embleem en gilde enthousiast ‘Komen wij uit Rotterdam?’ alsof hij de club al vanuit zijn wieg aanhangt.

Ongepolijst

‘Wat mooi voor die jongen,’ spraken tal van Feyenoord-medewerkers na afloop. Bozenik heeft al veel harten veroverd met zijn ongepolijste enthousiasme en werklust.

Berghuis: ‘Hij wil graag aanspeelbaar zijn, blijft lopen, is gretig, leergierig; leuke jongen. Hij is zo blij met die belangrijke goal; dat is toch mooi?’

Bozenik putte zich na afloop uit in dankbetuigingen. Voor clubmensen die hem, sinds hij eind januari overkwam van Zilina, zo warm opvingen. Voor coach Advocaat die hem deze kans gaf. En voor de almachtige die hem een doelpunt schonk.

Stamelend: ‘Ongelooflijk dat de fans al mijn naam scandeerden. Die moest ik ook bedanken. Ik doe alles met honderd procent. Maakt me niet uit of ik in het eerste of tweede speel. Ik doe alles voor Feyenoord.’