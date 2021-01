Feyenoord neemt gok met Argentijnse ‘beer’ Lucas Pratto

Lucas Pratto wordt voor een half jaar van River Plate gehuurd. Beeld Getty Images

De 32-jarige Pratto wordt al el Oso genoemd in zijn vaderland, toen hij professioneel voetballer werd bij Boca Juniors. En niet zozeer vanwege zijn baard, dat is iets van de laatste jaren. ‘Ik ben groot, sterk en nogal strijdlustig. Ik heb veel karakter en een vurige mentaliteit op het veld’, prees Pratto zichzelf op Feyenoord-tv glimlachend aan.

Het doel van de beer is duidelijk: kampioen worden. Feyenoord staat 5 punten achter Ajax en 4 achter PSV. Pratto’s conclusie: ‘We staan akelig dichtbij.’

Baard

Beren zijn populair onder Feyenoorders, denk aan de twee jaar geleden overleden Reinier Beertje Kreijermaat, belangrijk bij drie landstitels begin jaren zestig. Een baard helpt ook, zo weet assistent-trainer en oud-verdediger John de Wolf als geen ander. Voorgangers van Pratto in de spits bij Feyenoord als Clyde Best en Dave Mitchell deden eveneens aan gezichtsbegroeiing. Als zovele oud-spitsen van Feyenoord waren ze meer cult dan succesvol.

Een beer van een spits is precies waar Advocaat lang om smeekte bij de clubleiding. Een jaar geleden verwelkomde hij de jonge, frêle Slowaakse spits Robert Bozenik. Maar die raakte geblesseerd en voldeed sowieso niet aan de standaard van Advocaat, geen opleider pur sang. De rol van Nicolai Jørgensen lijkt praktisch uitgespeeld. De Deense spits tobt al jaren met blessures en zijn vorm en scoorde dit seizoen pas eenmaal. Daardoor moest buitenspeler Bryan Linssen vaak in de spits staan, doorgaans een worsteling van jewelste voor de gedrongen nieuwkomer.

Lucas Pratto. Beeld Getty Images

Gegrom

Met de komst van de 1 meter 87 lange Pratto hoopt Feyenoord-directeur Frank Arnesen het gegrom van de bij publiek en pers zeer populaire Advocaat in te dammen. Pratto staat feitelijk jongere Feyenoorders met een langer lopend contract in de weg. Luis Sinisterra is weer fit en kan ook in de spits spelen, Bozenik is weer op het trainingsveld aan de slag.

Wintertransfers zijn vaak een garantie voor mislukking, zeker als spelers van buiten Nederland komen. De eveneens ervaren middenvelder Özcan Özyakup maakte een jaar geleden een sterke start bij Feyenoord, maar van hem werd sindsdien weinig meer vernomen. Net zoals Ryan Babel flopte bij Ajax en AZ weinig aan Ramon Leeuwin had. Van de acht huurlingen die ADO moesten redden, kunnen alleen erkende voetbalquizdeelnemers nog drie namen noemen.

Gok

Overduidelijk is sprake van een gok, die best te begrijpen valt. Deze maand staat bol van de topwedstrijden. Wat Feyenoord allemaal in de toekomst wil, is Advocaats pakkie-an niet meer. Hij stopt na dit seizoen.

Pratto heeft weinig te verliezen. Hij kan nooit meer stuk bij River Plate na zijn doorslaggevende rol (twee goals) in de Copa Libertadores-finale tegen aartsrivaal Boca Juniors in 2018, die ook in Nederland werd uitgezonden. Hij speelde tweemaal in Europa, bij het Noorse Lyn en Italiaanse Genoa, maar zonder succes. In Zuid-Amerika staat Pratto te boek als prijzenpakker en laatbloeier. Hij debuteerde in 2016 voor het Argentijnse elftal, waarvoor hij vijf interlands speelde en tweemaal scoorde. Na een halfjaar werd hij niet meer opgeroepen, wat geen schande is, want het land barst van de topspitsen.

Niet snel

Een topfitte Pratto lijkt geknipt voor Feyenoord als sterk aanspeelpunt voorin. Advocaat laat zijn ploeg graag wat inzakken om vervolgens snel uit te breken. Snel is Pratto niet, maar hij kan wel ballen vasthouden en anderen lanceren. Hij is schotvaardig en raakt na zijn vele jaren in de broeierige Braziliaanse en Argentijnse competities niet snel in de war.

Feyenoord kan een goalgetter goed gebruiken. Het is te afhankelijk van Steven Berghuis, die van de 29 competitietreffers er tien voor zijn rekening nam, drie meer dan de andere Feyenoord-aanvallers bij elkaar. De doelpuntenproductie van Pratto droogde de laatste seizoenen echter flink op, net als het aantal speelminuten dat hij kreeg toebedeeld. Door zijn enorme arbeidsethos wordt hij alsnog gewaardeerd door River Plate dat met tegenzin akkoord ging met de wens van Pratto om ‘nog eens voor een grote club in Europa uit te komen’.

Aanpassingstijd is er niet. Deze maand moet Feyenoord zeven keer in actie komen, waaronder een bezoek aan Ajax (14 januari) en thuiswedstrijden tegen AZ (24 januari) en PSV (31 januari). Juist de beelden van een kolkende Kuip spraken Pratto aan. Daarvan zal voorlopig geen sprake zijn. De vrolijke, nieuwe beer zal zelf een vuur moeten ontsteken bij Feyenoord.